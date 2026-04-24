Cole Palmer cùng đội bóng thành London đang gặp rất nhiều khó khăn trên sân cỏ. Mới nhất, HLV Liam Rosenior bị sa thải sau 4 tháng nắm quyền.

Cá nhân Palmer thường xuyên vật lộn với các chấn thương khác nhau nên thời gian ra sân hạn chế, phong độ suy giảm nhiều so với mùa trước.

Cole Palmer đeo chiếc đồng hồ đắt tiền Richard Mille - Ảnh: SunSport

Tuy nhiên, theo số liệu mới được công bố, các hoạt động kinh doanh của ngôi sao người Anh đang phát triển ấn tượng.

Cụ thể, công ty Palmer Management Limited - đơn vị quản lý danh mục đầu tư ngoài lĩnh vực bóng đá của Cole Palmer vừa nộp báo cáo tài chính với khối tài sản ròng đạt hơn 3 triệu bảng Anh, so với 1,2 triệu bảng năm trước đó.

Số tiền mặt trong tài khoản ngân hàng tăng từ 1,7 triệu bảng lên 3,8 triệu bảng, nâng tổng tài sản của công ty lên hơn 7,3 triệu bảng Anh.

Con số này bao gồm khoản vay chưa thanh toán trị giá 1,6 triệu bảng cho "ban quản lý chủ chốt" - nhiều khả năng cho chính Cole Palmer, vì anh là Giám đốc duy nhất của công ty.

Cole Palmer hiện đang sở hữu nhiều hợp đồng béo bở với các thương hiệu như Nike, boohooMan và Beats By Dre, đồng thời giam gia các chiến dịch quảng cáo của Pringles, Burberry và EA Sports.

Mùa thu năm ngoái, Palmer cũng đăng ký nhãn hiệu cho kiểu ăn mừng bàn thắng mang phong cách lạnh lùng của mình.

Lúc này, ngoài chấn thương háng thường xuyên tái phát, Cole Palmer còn gặp vấn đề về gân kheo. Anh đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho trận bán kết FA Cup gặp Leeds cuối tuần này.