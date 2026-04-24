Bóng đá châu Âu đang bước vào giai đoạn cuối mùa giải, đồng thời thị trường chuyển nhượng mùa hè cũng bắt đầu nóng lên, và một trong những cái tên nổi bật là Anthony Gordon.

Ngôi sao của Newcastle và tuyển Anh trở thành mục tiêu hàng đầu của một số “ông lớn” Premier League cũng như châu Âu, sau khi thể hiện sự trưởng thành vượt bậc.

Anthony Gordon có thể phá kỷ lục chuyển nhượng MU. Ảnh: NUFC

Gordon, tác giả 10 bàn thắng ở Champions League mùa này, nổi bật nhờ tốc độ, khả năng rê bóng và tầm ảnh hưởng ở khu vực tấn công. Sự tiến bộ vượt bậc này biến anh thành mục tiêu mà nhiều CLB muốn chiêu mộ.

Trong diễn biến mới nhất, theo báo chí Anh, MU đang tìm cách ký hợp đồng với Gordon trong nỗ lực tìm lại vị thế hàng đầu Premier League và châu Âu.

MU dự kiến sẽ thay đổi lớn trong thị trường chuyển nhượng mùa hè, trong trường hợp giành vé tham dự Champions League – khả năng rất cao.

Chiếc bánh Champions League mang lại khoản thu béo bở. Với vị thế CLB bóng đá có giá trị thương hiệu thứ 2 thế giới, sau Real Madrid, cùng chiến lược marketing xuất sắc, MU sẽ tạo nên doanh thu khổng lồ khi trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Vì thế, Sir Jim Ratcliffe chấp nhận chi đậm để mua sắm ngôi sao. Gordon là một trong số này.

Gordon, người vừa bước sang tuổi 25 cách nay 2 tháng, sẽ mang lại giá trị chuyên môn cũng như thương mại cho MU.

Theo nhiều nguồn tin, để đánh bại các đối thủ như Arsenal, Liverpool, PSG, Bayern Munich, MU có thể nâng tổng giá trị thương vụ chạm ngưỡng 100 triệu bảng.

Một khi thương vụ hoàn tất với con số này, Gordon sẽ đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đắt giá nhất MU, vượt mốc 89 triệu bảng mà Paul Pogba nắm giữ khi trở lại Old Trafford năm 2016.