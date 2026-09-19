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Với lợi thế sân nhà, Tottenham dồn lên tấn công mạnh mẽ
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Savio dứt điểm đe dọa cầu môn
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Chỉ trong vòng 21 phút đầu, thủ môn Suzuki phải 4 lần trổ tài cứu thua
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Thế nhưng, Aston Villa mới là đội mở tỷ số ở cuối hiệp một, với pha đệm cận thành của Manzambi
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Niềm vui của tân binh người Thụy Sĩ
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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Aston Villa
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Qua giờ giải lao, Kudus đưa được bóng vào lưới đội khách, nhưng trước đó Robertson đã rơi vào thế việt vị
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Phút 67, Nicolas Jackson bắt volley đẹp mắt nhân đôi cách biệt
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Tiền đạo người Senegal chứng tỏ sự sắc lẹm trong các tình huống phản đòn của Villa
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Phút 79, Buendia nã đại bác nâng tỷ số lên 3-0
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Cuối trận, Gallagher rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3
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Đến khoảng thời gian bù giờ, Van Hecke ghi thêm 1 bàn nhưng Tottenham vẫn nhận thất bại 2-3 chung cuộc
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Aston Villa giành chiến thắng quan trọng

Nguồn ảnh: Premier League: AVFC