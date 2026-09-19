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Đại diện MU dự kiến chi khoảng 70 triệu euro cho Fabian Ruiz trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, người có mặt trong đề cử Quả bóng vàng.
Michael Carrick vẫn được ban lãnh đạo MU tin tưởng, bất chấp khởi đầu hỗn loạn của đội bóng mùa giải 2026/27.
Với việc MU khởi đầu mùa giải thất vọng, nhiều nguồn tin cho biết Antonio Conte có khả năng đến Old Trafford thay thế Michael Carrick.
Dẫn 2-0 trong 10 phút rồi kết thúc bằng trận thua Brighton 2-3, MU chia tay đấu trường League Cup và Michael Carrick bắt đầu lâm nguy.
Dẫn trước 2 bàn từ sớm nhưng MU không giữ được lợi thế, để Brighton vùng lên thắng 3-2 trong cuộc chạm trán tại vòng 3 cúp Liên đoàn Anh.