2h00 ngày 28/8, sân Camp Nou:

Camp Nou chuẩn bị đón trận đấu chính thức đầu tiên của mùa giải, khi Barcelona tiếp đón Bilbao, đá bù vòng 1 La Liga.

Tâm điểm đáng chú ý nhất chính là Rodri, bản hợp đồng lớn nhất của Barcelona trong mùa hè, sau cuộc đua tranh có sự tham gia của Real Madrid.

Tiền vệ người Madrid sẽ chính thức có màn ra mắt đội bóng mới. Rodri đã tập luyện cùng toàn đội được 3 ngày và Hansi Flick xác nhận sẽ trao cho anh những phút thi đấu đầu tiên trước đại diện xứ Basque.

Hansi Flick xác nhận Rodri sẽ thi đấu. Ảnh: FCB

Sự xuất hiện của Rodri tạo nên sự háo hức rất lớn với người hâm mộ Barc, những người đang chờ đợi được chứng kiến Quả bóng vàng 2024 và Quả bóng vàng World Cup 2026 chơi bóng.

Chỉ vài giờ sau khi đặt chân tới Barcelona, Rodri đã nhận được tràng pháo tay đầu tiên từ các CĐV trong lễ ra mắt chính thức của đội, một phần bởi anh từng từ chối gia nhập Real Madrid.

Chỉ với hành động đó, Rodri đã chiếm được cảm tình của cả CLB. Giờ là lúc người hâm mộ được thấy anh trên sân.

Rodri vừa trải qua quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật lưng và mới chỉ có vài ngày tập luyện cùng các đồng đội.

Khả năng cao anh sẽ bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị, sau đó được tung vào sân trong hiệp 2 tùy thuộc diễn biến trận đấu.

Tiền vệ 30 tuổi gia nhập đội ngũ Barca đang có khởi đầu mùa giải mới đầy hứng khởi.

Nhà ĐKVĐ mở màn chiến dịch bảo vệ danh hiệu bằng chiến thắng 5-0 trước Elche, trong trận đấu cho thấy “Blaugrana” vẫn sở hữu sức mạnh tấn công ấn tượng dù không có một trung phong “số 9” đúng nghĩa.

Barca khởi đầu mùa giải rất tốt. Ảnh: FCB

Trận ấy, Barca dù không cần bung hết sức vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt với Raphinha và Fermin Lopez khi lần lượt đảm nhiệm vai trò “số 9 ảo”, trong khi Karim Adeyemi và Anthony Gordon, hai tân binh mùa hè, cũng để lại dấu ấn.

Ở trận gặp Athletic, Barcelona sẽ không có Gavi, người dính chấn thương đầu gối sau một pha va chạm tại Elche.

Balde có thể trở lại danh sách đăng ký dù đang làm thủ tục sang MU. Pedri và Gordon nhiều khả năng đá chính.

Bilbao dường như chưa sẵn sàng cho mùa giải, khi thua Sevilla 1-3 ngay trên sân nhà. Đội bóng xứ Basque không thắng trong 24 năm qua khi làm khách của Barca tại La Liga (21 thua, 3 hòa).

Lực lượng:

Barca: Gavi, De Jong, Bardghji chấn thương.

Bilbao: Unai Egiluz, Benat Prados, Vivian chấn thương; Yuri bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Xavi Espart, Cubarsi, Eric Garcia, Martin; Bernal, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Gordon.

Bilbao (4-2-3-1): Unai Simon; Boiro, Paredes, Alvarez, Areso; Canales, Benat Gerenabarrena; Berenguer, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.

Dự đoán: Barca thắng 3-0.