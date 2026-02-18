Rashford hiện đang chơi cho Barca theo dạng cho mượn từ MU đến hết mùa giải, kèm điều khoản mua đứt là 30 triệu euro.

Hansi Flick sẽ rất tiếc nếu việc Barca ép giá MU mua đứt Rashford bất thành. Ảnh: X The Touchline

HLV Hansi Flick rất hài lòng với giá trị và đóng góp của Rashford với Barca, được cho sớm giục giám đốc bóng đá Deco, nhanh chóng thảo luận với Barca về việc mua đứt chân sút người Anh.

Hiện tại, sau 34 lần ra sân mọi đấu trường cho Barca, Rashford đóng góp 10 bàn cùng 13 kiến tạo, nhận được sự yêu mến đáng kể từ người hâm mộ đội bóng này.

MU thời Amorim chỉ mong mau 'tống khứ' tiền đạo người Anh, nhưng Carrick thì thích đưa Rashford trở lại Old Trafford. Ảnh: X The Touchline

Theo MB, với những gì Rashford mang lại, nội bộ Barca đánh giá, điều khoản mua đứt tiền đạo MU với giá 30 triệu euro là không hề đắt. Tuy nhiên, bởi tình hình tài chính, cũng như phải đảm bảo sự cân bằng trong đội, nên đội bóng xứ Catalan phải cân nhắc lựa chọn có lợi nhất.

Barca tin mình nắm lợi thế, khi bản thân Rashford rất muốn ở lại (nên sẽ tìm cách gây sức ép để được rời) và MU cũng muốn bán. Thế nhưng, do ‘ghế nóng’ ở Old Trafford có sự thay đổi, Carrick trở lại thay Ruben Amorim, nên tình hình cũng khác.

Cụ thể, theo báo chí Anh, Carrick muốn đưa Rashford trở lại MU. Vì vậy, khi Barca liên hệ muốn thương thảo lại điều khoản mua đứt, phía ‘Quỷ đỏ’ phản ứng gắt: không cần đàm phán. Họ sẽ không bớt 1 xu, muốn Rashford hãy chồng đủ 30 triệu euro như trong điều khoản!

MB trước đó thông tin, kế hoạch của Barca là ép giá sâu MU bán Rashford, từ 30 triệu euro xuống còn 15-20 triệu euro.