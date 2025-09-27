18h30 ngày 27/9, sân Gtech:

Trải qua mùa hè đầy biến động ở Gtech, tân HLV Keith Andrews mới chỉ giành được 4 điểm sau 5 trận (1 thắng, 1 hòa, 3 thua) mở màn Ngoại hạng Anh, với thất bại mới nhất là 1-3 trước Fulham cuối tuần qua.

Điều đáng báo động là Brentford để thủng lưới 10 bàn qua 5 trận. Họ cũng thường đánh mất lợi thế dẫn bàn, rơi 8 điểm dù mở tỷ số trước.

MU muốn giành thêm 3 điểm sân khách - Ảnh: TOD

Phía trước "Bầy ong" là lịch đấu khó khăn, với Man City, Liverpool và Newcastle. Tuy nhiên, đầu tiên họ cần vượt qua cửa ải MU cuối tuần này, đối thủ mà Brentford đã thắng 2/3 trận sân nhà gần nhất.

Đáng tiếc là trong tay HLV Andrews không còn những vũ khí sắc bén để kết liễu Quỷ đỏ, đơn cử như Wissa hay Mbeumo - tiền đạo đã gia nhập chính MU hè qua.

Về phần đội khách, Ruben Amorim có thể thở phào nhẹ nhõm khi đội bóng của ông tận dụng triệt để tình huống Robert Sanchez bị đuổi khỏi sân sớm để đánh bại Chelsea 2-1.

Chiến thắng như liều doping tinh thần giúp MU tạm vượt qua giai đoạn khởi đầu tệ nhất Ngoại hạng Anh (giành 4 điểm sau 4 vòng đầu).

Sự tiêu cực vẫn còn ám ảnh MU, nhưng họ giờ đã ngang bằng điểm số với Man City, xếp trên Newcastle, Nottingham Forest và Aston Villa - những đội tham dự cúp châu Âu mùa này.

Mbeumo có cơ hội gặp lại đội bóng cũ - Ảnh: Premier League

Qua 5 trận Premier League, MU là đội dứt điểm nhiều nhất (81 lần), cao gần gấp đôi Brentford (41 lần). Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Bruno Fernandes và đồng đội cũng tăng từ 1,33 lên 2,03.

Cả Brentford lẫn MU đều không sở hữu hàng thủ tốt, nhưng họ thường xuyên tạo ra mối đe dọa ở 1/3 cuối sân. Bởi vậy, cuộc chạm trán hứa hẹn hấp dẫn với nhiều bàn thắng.

Trong ngày trở lại "mái nhà xưa", nếu tiếp tục giữ vững phong độ, Mbeumo nhiều khả năng sẽ khiến đội bóng cũ ôm hận.

Tỷ lệ châu Á: MU chấp hòa (1/2: 0) - TX: 2 3/4

Dự đoán: MU thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Brentford: Gustavo Nunes và Paris Maghoma vắng mặt vì chấn thương.

MU: Lisandro Martinez và Mazraoui chấn thương. Amad vắng mặt vì lý do cá nhân. Casemiro bị treo giò.

Đội hình dự kiến

Brentford: Kelleher; Van den Berg, Collins, Pinnock; Kayode, Henderson, Yarmoluk, Lewis-Potter; Damsgaard; Schade, Thiago.

MU: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Dalot, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko.