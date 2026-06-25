Video bàn thắng Thụy Sĩ 2-1 Canada (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Thụy Sĩ: Vargas (46'), Manzambi (57')

Canada: Promise David (76')

Đội hình xuất phát 

Thụy Sĩ: Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Aebischer, Xhaka, Freuler, Manzambi, Embolo, Vargas

Canada: Crépeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Nathan Saliba, Eustaquio, Ahmed, J. David, Larin