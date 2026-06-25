Bosnia & Herzegovina đánh bại Qatar 3-1 ở lượt trận cuối bảng B World Cup 2026, qua đó vươn lên vị trí thứ ba và tiếp tục chờ cơ hội đi tiếp.
Video bàn thắng Thụy Sĩ 2-1 Canada (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Thụy Sĩ: Vargas (46'), Manzambi (57')
Canada: Promise David (76')
Đội hình xuất phát
Thụy Sĩ: Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Aebischer, Xhaka, Freuler, Manzambi, Embolo, Vargas
Canada: Crépeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Nathan Saliba, Eustaquio, Ahmed, J. David, Larin
Bosnia & Herzegovina đánh bại Qatar ở lượt trận cuối và có được vị trí thứ 3 bảng B, qua đó có được vị trí thứ 3 và phải chờ đợi tấm vé vòng 1/16 World Cup 2026.
Đội đồng chủ nhà Canada chịu thất bại 1-2 trước Thụy Sĩ ở lượt trận cuối, qua đó mất ngôi đầu bảng B World Cup vào tay chính đại diện châu Âu.
Croatia nhọc nhằn đánh bại Panama 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Budimir, qua đó thắp lại hy vọng đi tiếp tại bảng L World Cup 2026 sau thất bại trước Anh.
Có nhiều cơ hội ăn bàn nhưng Harry Kane không thể tận dụng thành công, khiến Anh hòa Ghana không bàn thắng.