Để tăng thêm phần hấp dẫn, cả hai đại gia thành London bước vào trận derby với những kết quả ấn tượng ở Champions League. The Blues hủy diệt Barca 3-0, còn The Gunners đánh bại Bayern Munich 3-1.

Mới chỉ hai tháng trước, tương lai Enzo Maresca bị đặt dấu hỏi lớn do Chelsea chỉ thắng 4/8 trận đầu mùa. Tuy nhiên, HLV người Italia đã xoay chuyển tình thế đầy ngoạn mục.

Cuộc thư hùng rất đáng chờ đợi - Ảnh: Opta

Chelsea thắng 9/11 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Ở Ngoại hạng Anh, Tottenham, Burnley và Wolves vừa bị The Blues hủy diệt mà không ghi được bàn nào.

Barcelona với 10 người cũng chịu chung số phận hôm giữa tuần, khi hàng phòng ngự của Hansi Flick bị Chelsea xé toang một cách tàn nhẫn.

Tuy nhiên, sân nhà không phải lúc nào cũng là nơi yêu thích của The Blues, bởi họ chỉ giành 44% điểm số trong các trận Ngoại hạng Anh tại Stamford Bridge kể từ đầu mùa.

Trước cuộc derby, HLV Maresca hồ hởi thông báo, Cole Palmer đã bình phục chấn thương và sẵn sàng tái xuất, mang thêm những giải pháp tấn công mới cho đoàn quân áo xanh.

Bên kia chiến tuyến, Arsenal trả thù thành công Bayern Munich và trở thành đội duy nhất tại Champions League có thành tích toàn thắng sau 5 lượt đấu.

Giới mộ điệu nói nhiều về chuỗi trận khó khăn của Pháo thủ sau giai đoạn thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, thầy trò Mikel Arteta lần lượt vượt qua hai bài kiểm tra Tottenham và Bayern Munich cực kỳ xuất sắc.

Chelsea có lợi thế chơi trên sân nhà - Ảnh: CFC

Trong quá khứ, Stamford Bridge từng là nỗi ám ảnh với Arsenal. Tuy nhiên, đã hơn 7 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng The Gunners thua trên sân Chelsea ở Premier League.

Hơn nữa, trong cả 4 lần đụng độ Chelsea khi đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, Arsenal đều giành chiến thắng. Với tiếng nói ủng hộ từ lịch sử, đội khách tự tin sẽ giành trọn 3 điểm.

Tỷ lệ châu Á: Arsenal chấp 1/0 (1/4: 0) - TX: 2 1/2

Dự đoán: Arsenal thắng 1-0

Thông tin lực lượng

Chelsea: Lavia, Colwill, Essugo tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương. Cole Palmer có thể tái xuất.

Arsenal: Kai Havertz, Gyokeres, Trossard, Gabriel và Gabriel Jesus vắng mặt do chấn thương.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Pedro, Neto; Delap.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Martinelli.