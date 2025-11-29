Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
| Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 13
(giờ Việt Nam)
|Ngày - giờ
|Trận đấu
|Trực tiếp
|29/11/2025 22:00:00
|Brentford - Burnley
|K+Action
|29/11/2025 22:00:00
|Manchester City - Leeds
|K+Sport1
|29/11/2025 22:00:00
|Sunderland - Bournemouth
|K+Sport2
|30/11/2025 00:30:00
|Everton - Newcastle
|K+Sport1
|30/11/2025 03:00:00
|Tottenham - Fulham
|K+Sport1
|30/11/2025 19:00:00
|Crystal Palace - Manchester United
|K+Sport1
|30/11/2025 21:05:00
|Nottingham Forest - Brighton
|K+Cine
|30/11/2025 21:05:00
|Aston Villa - Wolves
|K+Action
|30/11/2025 21:05:00
|West Ham - Liverpool
|K+Sport1
|30/11/2025 23:30:00
|Chelsea - Arsenal
|K+Sport1
