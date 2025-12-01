Theo báo chí Tây Ban Nha, Federico Valverde đang nghĩ đến việc rời Real Madrid, sau cuộc cãi vã với HLV Xabi Alonso. Tiền vệ 27 tuổi người Uruguay nằm trong số những cầu thủ Real Madrid không hài lòng về phong cách quản lý của Xabi. Họ cho rằng, ông thiếu sự công bằng.

Hiện Valverde còn hợp đồng với Real Madrid đến hè 2029, nhưng anh có thể chia tay gã khổng lồ La Liga sớm hơn, nếu mối quan hệ với nhà cầm quần 44 tuổi tiếp tục xấu đi.

MU có thể thực hiện thương vụ gây sốc - ký Valverde từ Real Madrid. Ảnh: Teamtalk

Từ Anh, tờ Mirror đưa ra cập nhật mới nhất: thương vụ Valverde gia nhập MU có nhiều khả năng xảy ra hơn mọi người nghĩ.

“Ngôi sao Federico Valverde của Real Madrid cân nhắc chuyển đến MU sau cuộc cãi vã với Xabi Alonso. Tiền vệ Uruguay nổi lên như một mục tiêu gây sốc của ‘Quỷ đỏ’. Tương lai của Valverde tại Bernabeu đang bị nghi ngờ nghiêm trọng vì bất đồng với HLV trưởng Real Madrid.

Federico Valverve là một trong số nhiều cầu thủ Real Madrid được cho là không hài lòng với phương pháp quản lý của Xabi Alonso. Valverde còn hợp đồng với Real Madrid đến 2029, nhưng cân nhắc ra đi, trừ khi mối quan hệ với Xabi được cải thiện. MU là một trong những CLB đang theo dõi sát sao tình hình.

Ruben Amorim là một fan cuồng nhiệt của Valverde và rất muốn lôi kéo tiền vệ Uruguay gia nhập MU”.

Dù vậy, việc ký Valverde sẽ không dễ dàng, khi Real Madrid đưa ra mức giá đắt đỏ cho tiền vệ Uruguay: “Ban lãnh đạo Real Madrid đã nói rõ rằng, mức giá để Valverde ra đi là 114 triệu euro (100 triệu bảng)”. Trong khi đó, phía MU định giá tiền vệ này khoảng 80 triệu euro (70 triệu bảng).

MU được loan tin có kế hoạch mang về ít nhất 1 tiền vệ mới vào năm 2026 và nếu mọi việc thuận lợi họ có thể thực hiện bổ sung 2-3 hợp đồng.

Sau 13 vòng đấu, MU hiện xếp thứ 7 Ngoại hạng Anh với 21 điểm, kém top 4 là 3 điểm.