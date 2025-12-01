Dù Girona đang lận đận nhóm cuối bảng, nhưng Real Madrid vẫn có thêm màn trình diễn thất vọng khác trên sân khách – trận hòa thứ 3 liên tiếp của thầy trò Xabi Alonso.

Real Madrid tức giận trọng tài không thổi phạt đền khi Rodrygo bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 80. Ảnh: Defensa

Gã khổng lồ La Liga thậm chí còn để chủ nhà Girona dẫn bàn vào cuối hiệp 1 và phải nhờ đến quả phạt đền của Mbappe ở phút 67, mới vớt vát được 1 điểm.

Ở 2 vòng đấu trước đó, Real Madrid cũng không thắng được trên sân Elche (hòa 2-2) và Rayo Vallecano (0-0). Tổng cộng họ đánh rơi 6 điểm sau 3 trận.

Bởi những kết quả đáng thất vọng trên, Real Madrid từ lợi thế hơn Barca 5 điểm, giờ đây đã để mất ngôi đầu vào tay đổi thủ do kém 1 điểm (34 và 33).

Thất vọng kết quả hòa trước Girona, Real Madrid đã đổ lỗi cho vị Vua áo đen Ricardo de Burgos Bengoetxea, cho rằng đã tước quả phạt đền của họ vào gần cuối trận, hay trong hiệp 1 cũng từ chối công nhận bàn thắng của Mbappe.

Trung vệ Antonio Rudiger nổi giận đùng đùng, vừa đi vào đường hầm vừa như muốn hét lên: “Đó là lỗi rõ ràng, phải là một quả phạt đền”.

Mbappe, người bị VAR từ chối bàn mở tỷ số trong hiệp 1 vì để bóng chạm tay, nói thẳng vấn đề chính của Real Madrid là phải thay đổi tình thế hiện tại - 3 trận liên tiếp không thắng và để mất ngôi đầu La Liga vào tay Barca. Ảnh: One Football

Theo Defensa, Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez cũng vô cùng bực bội trọng tài không thổi 11m tình huống Rodrygo bị phạm lỗi ở phút 80, đi kèm là những lời như “thật đáng xấu hổ”, “vô lý” và “không thể tin được”.

Còn thuyền trưởng Xabi Alonso tỏ ra khó hiểu khi VAR không xem lại tình huống ấy, đồng thời tuyên bố quyết định gây ảnh hưởng, bởi nó có thể “định đoạt trận đấu”.

Mbappe thì phản ứng khác, không có sự tức giận như mọi người mà nhìn nhận thẳng vào vấn đề của Real Madrid: họ cần phải thay đổi và gắn kết với nhau!

Anh bày tỏ sau trận: “Đây hoàn toàn không phải là kết quả mà chúng tôi mong muốn. Nhưng mùa giải La Liga vẫn còn dài. Chúng tôi cần phải thay đổi, cho thấy mình là ai. Chúng tôi là một đội”.

Mbappe đang dẫn đầu giải Vua phá lưới La Liga mùa này, với 14 bàn sau 14 trận, hơn người xếp nhì là Robert Lewandowski tới 6 bàn.