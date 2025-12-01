Sau 3 trận chỉ hòa (2) – cùng tỷ số 2-2 trước Tottenham và Nottingham Forest, và thua (0-1 Everton), MU cuối cùng cũng có được nụ cười trong ngày cuối cùng của tháng 11, với trận thắng ngược 2-1 Crystal Palace.

Chiến thắng của MU trên sân Crystal Palace ở vòng 13 Ngoại hạng Anh vào tối 30/11 càng trở nên đáng giá hơn, khi thành tích đối đầu gần đây của họ khá tệ: 2 thua, 1 hòa, để thủng lưới 6 bàn và không ghi được bàn nào! Bên cạnh đó còn là chuỗi thành tích thất bại trên sân nhà của Palace.

Thật khó tin khi MU 2-1 Crystal Palace mới là lần đầu tiên Mason Mount đá trọn vẹn 90 phút tại Ngoại hạng Anh, kể từ khi gia nhập vào hè 2023. Ảnh: Premier League

Thuyền trưởng Ruben Amorim hẳn điên đầu trong hiệp 1 với MU, hiệp đấu họ cũng để Crystal Palace vượt lên từ chấm 11. Nhưng ‘Quỷ đỏ’ chơi quyết liệt, ăn ý hơn sau giờ nghỉ giải lao để đảo ngược tình thế.

MU gỡ hòa ở phút 54 nhờ công Joshua Zirkzee, cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ người Hà Lan sau gần 1 năm. Đến phút 63, Mason Mount ghi bàn quyết định giúp đội nhà thắng trận.

MU đấu Crystal Palace là trận đầu tiên Mason Mount được Ruben Amorim xếp đá chính, sau 4 trận tại Ngoại hạng Anh. Không chỉ vậy, đây cũng là trận đấu mà tiền vệ người Anh đánh dấu lần đầu tiên chơi trọn vẹn 90 phút cho MU ở Premier League. Điều tưởng nhỏ nhoi nhưng tận bây giời mới có thể xảy đến với Mason Mount, người đã rời Chelsea gia nhập Old Trafford với giá 60 triệu bảng hè 2023.

Mason Mount được kỳ vọng rất nhiều khi đổi màu áo, nhưng anh đã rơi vào khó khăn chung của MU. Tiền vệ 26 tuổi chia sẻ sau trận: “Chiến thắng hôm nay rõ ràng là quan trọng với MU. Nó cũng rất có ý nghĩa khi đây là lần đầu tôi được chơi đầy đủ cả trận với đội. Khá lâu rồi tôi không được chơi chọn vẹn 90 phút. Dạo gần đây tôi cảm thấy rất tốt. Tôi đang tận hưởng niềm vui chơi bóng”.

Anh cho hay thêm: “Mùa này MU chẳng dễ dàng gì mỗi khi thi đấu xa nhà. Lại thêm kết quả rất tệ ở vòng đấu trước (thua 0-1 Everton ngay tại Old Trafford), do vậy chúng tôi biết mình cần phải trở lại.

Tôi nghĩ MU đã thể hiện tốt bản lĩnh sau khi bị Crystal Palace dẫn trước. Chúng tôi đã làm tốt trong hiệp 2 và giành chiến thắng”.