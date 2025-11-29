22h ngày 29/11, sân Etihad:

Trận đấu thứ 100 của Pep Guardiola tại Champions League dưới tư cách HLV trưởng tại Etihad đã kết thúc trong nỗi thất vọng, khi Man City nhận thất bại 0-2 trước Bayer Leverkusen.

Quyết định xáo trộn 10 vị trí trong đội hình xuất phát của Pep đã phản tác dụng, dẫn đến màn trình diễn rời rạc của cả tập thể. Sau trận, đích thân nhà cầm quân Tây Ban Nha thừa nhận sai lầm.

Man City vừa thua sốc Leverkusen ở Champions League - Ảnh: MCFC

Sự sa sút mà Man "xanh" tự gây ra chỉ 3 ngày sau trận thua 1-2 trên sân Newcastle. Kết quả chấm dứt chuỗi 4 chiến thắng trên mọi đấu trường của họ, khiến Citizens tụt xuống thứ ba ở BXH Premier League sau 12 vòng đấu.

Pep Guardiola sẽ yêu cầu lời đáp trả từ các học trò, khi tiếp đối thủ dễ chơi Leeds United. Cả 4 lần chạm trán gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Man City đều giành chiến thắng (ghi 16 bàn).

Haaland trở lại đội hình xuất phát sẽ là mối đe dọa thường trực với khung thành thủ môn Perri. Tiền đạo Na Uy đang dẫn đầu danh sách dội bom và rất khao khát ghi bàn sau khi được nghỉ ngơi giữa tuần.

Bên kia chiến tuyến, Leeds đang cảm thấy mức độ khắc nghiệt tại Premier League khi thua 5/6 vòng đấu gần nhất, bao gồm 3 thất bại liên tiếp trước Brighton (0-3), Nottingham Forest (1-3) và Aston Villa (1-2).

Điểm khá ngạc nhiên, cả 4 bàn thắng gần đây của Leeds đều được ghi quãng 15 phút đầu. Tuy nhiên, họ không duy trì được lợi thế nên để thua ngược.

Man City được đánh giá cao hơn hẳn đội khách - Ảnh: Tod

Tương lai của HLV Daniel Farke đang là dấu hỏi lớn, bởi đội bóng ông dẫn dắt để thủng lưới ít nhất 1 bàn trong 9 trận vừa qua tại Ngoại hạng Anh và rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ.

Đối đầu Man City thời điểm này quả không may với Leeds, bởi đối thủ quyết tâm không tụt lại phía sau Arsenal, sung sức và tự tin khi nhiều trụ cột trở lại đội hình xuất phát.

Tỷ lệ châu Á: Man City chấp 1 3/4 (0: 1 3/4) - TX: 3 hòa

Dự đoán: Man City thắng 3-1

Thông tin lực lượng

Man City: Kovacic và Rodri vắng mặt vì chấn thương.

Leeds: Anton Stach, Sean Longstaff, Sebastiaan Bornauw chấn thương.

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo, Gonzalez; Cherki, Foden, Doku; Haaland.

Leeds: Perri; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Gruev, Ampadu, Tanaka; James, Nmecha, Gnonto.