22h30 ngày 20/9, sân Craven Cottage:

Các thành viên MU phải hứng chịu những tiếng la ó từ khán đài, sau khi thua ngược Brighton 2-3 ngay tại Old Trafford ở vòng ba Cúp Liên đoàn Anh giữa tuần.

Thất bại càng gia tăng sức ép lên Carrick, người vừa vọt lên đầu danh sách HLV nguy cơ cao bị sa thải tại Premier League mùa này.

MU đang gây thất vọng lớn - Ảnh: Standard

Tương tự đồng nghiệp cũ Solskjaer, qua giai đoạn khởi đầu hứng khởi, thử thách khắc nghiệt hơn khi kỳ vọng được đẩy lên cao. Michael Carrick lúc này dần cảm nhận rõ sức nóng.

Màn sụp đổ trước Brighton diễn ra chỉ vài ngày sau thất bại Man City, dù đối thủ của MU chỉ còn 10 người.

Hai chuyến làm khách đầu tiên ở Premier League 2025/26 cũng không mang đến tín hiệu tích cực. Họ thua Hull 0-2 rồi hòa Everton 2-2, với những sai lầm liên tiếp nơi hàng phòng ngự làm lu mờ điểm sáng trên mặt trận tấn công.

Khả năng tạo cơ hội không phải vấn đề đối với đoàn quân Carrick. MU đã tung ra tổng cộng 84 cú dứt điểm sau 4 vòng đấu, là đội có số lần bắn phá khung thành nhiều nhất Premier League trước khi vòng 5 khởi tranh.

Tuy nhiên, việc để thủng lưới 7 bàn qua 4 trận chỉ rõ yếu huyệt dưới hậu tuyến. Quyết định ưu tiên tăng cường tuyến giữa thay vì củng cố hàng phòng ngự trên thị trường chuyển nhượng đang khiến MU trả giá.

Các giải vô địch quốc gia chuẩn bị tạm nghỉ ba tuần để nhường chỗ cho loạt trận quốc tế. Vì vậy, Carrick rất cần một chiến thắng để giải tỏa sức ép. Điều tương tự cũng đúng với HLV Alvaro Arbeloa bên phía Fulham.

Đội chủ sân Craven Cottage chưa biết đến chiến thắng tại Ngoại hạng Anh dưới sự dẫn dắt của Arbeloa. Thế nhưng, họ vừa giành điểm số đầu tiên bằng trận hòa quả cảm trên sân Liverpool.

Quỷ đỏ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: FB

Đánh bại West Ham 3-2 ở Cúp Liên đoàn Anh hồi giữa tuần phần nào giúp Fulham giải tỏa áp lực. Trước đó, họ cũng thể hiện tinh thần đáng ghi nhận dù thua Crystal Palace và Chelsea.

Fulham đạt trung bình 15 cú dứt điểm mỗi trận tại Premier League mùa này. Hai tài năng trẻ người Tây Ban Nha Gonzalo Garcia và Cesar Palacios đều cho thấy tiềm năng và hòa nhập tốt. Josh King cũng ngày càng trưởng thành.

Fulham sở hữu đủ phương án có thể gây tổn thương cho MU vốn mong manh khâu phòng ngự và đang phải thi đấu dưới áp lực tâm lý nặng nề.

Dự đoán: Hòa 2-2

Thông tin lực lượng

Fulham: Tete và Tom Cairney chấn thương.

MU: Manuel Ugarte, Tom Heaton, Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Luke Shaw và Carlos Baleba vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Fulham: Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Garcia.

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.