2h45 ngày 24/11, sân Giuseppe Meazza:

Bất kỳ thành phố nào, các trận derby luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Derby della Madonnina giữa Inter Milan và AC Milan nằm trong số những cuộc đọ sức hấp dẫn nhất thế giới.

Đêm nay (2h45 ngày 24/11), cuộc chiến tại Giuseppe Meazza càng được chú ý khi có sự xuất hiện của Luka Modric.

Modric sẽ trải nghiệm derby della Madonnina đầu tiên. Ảnh: EFE

Sự nghiệp của tiền vệ người Croatia có một thống kê độc đáo: anh chưa từng thua ở bất kỳ lần ra mắt derby nào suốt gần hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao.

Từ Zagreb đến London, rồi Madrid, những “lần đầu” của Modric trong các trận đại chiến mang tính biểu tượng đều khép lại bằng chiến thắng hoặc ít nhất là kết quả hòa.

Điều đó khiến trận Inter – Milan sắp tới không chỉ là một derby lớn của Serie A, mà còn tiếp nối “chuỗi duyên” đặc biệt của tiền vệ người Croatia.

Ở Croatia, Modric có lần đầu tiên nếm trải derby giữa Dinamo Zagreb và NK Zagreb vào tháng 9/2005.

Trận đó Dinamo thắng 4–0, và chính Modric ghi bàn thứ hai, mở đầu cho thành tích bất bại trong các trận ra mắt derby.

Sang Anh, ở derby London giữa Chelsea và Tottenham, Modric khởi đầu bằng trận hòa 1-1 năm 2008. Tại Tây Ban Nha, derby Madrid đầu tiên của anh là Real Madrid thắng Atletico 2–0.

Chuỗi thống kê này không phải yếu tố quyết định chuyên môn, nhưng nó tạo nên yếu tố huyền thoại quanh Modric, một cầu thủ luôn giữ được sự bình thản, sắc lạnh và bản lĩnh trong khoảnh khắc áp lực nhất.

Derby Milan vì vậy trở thành một khởi đầu mới, khi Modric, ở tuổi không còn trẻ, bắt đầu viết tiếp hành trình trong màu áo Milan.

Chính sự hiện diện của Modric trong đội hình giúp Max Allegri có sự linh động trong lối đá 3-5-2, các tiền đạo có thể luân chuyển thay vì chỉ tập trung vào một người.

Đồng hành với Modric ở tuyến giữa nhiều khả năng là Rabiot và Fofana. Phía trên, HLV Allegri có cơ hội xếp cặp Rafael Leao – Christian Pulisic đá chính.

Inter có phong độ rất cao. Ảnh: @Inter

Tương tự, Inter của Cristian Chivu cũng được xây dựng với hệ thống 3-5-2. Nerazzurri đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp tại Serie A, với hàng công xuất sắc nhất giải – ghi 26 bàn thắng.

Marcus Thuram đã trở lại, nên Chivu sẽ để hai tiền đạo trẻ Bonny và Pio Esposito trên ghế dự bị. Dù vậy, Dumfries tiếp tục phải ngồi ngoài.

Milan là đội có chuỗi bất bại tốt nhất tại Serie A 2025/26 tính đến thời điểm này – 10 trận. Dù vậy, họ cũng hòa khá nhiều (4).

Inter muốn thắng để lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Napoli. Trong khi đó, Milan hy vọng cái duyên của Modric sẽ tạo nên khác biệt.

Lực lượng:

Inter: Mkhitaryan, Dumfries, Palacios, Di Gennaro chấn thương.

Milan: Gimenez, Athekame chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

Tỷ lệ trận đấu: Inter chấp 1/2

Tỷ lệ bàn thắng: 2 1/2

Dự đoán: hòa 1-1.