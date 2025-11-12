Yamal lại rút lui

Không ít lời lẽ tức giận vang lên tối thứ Hai tại khu nhà ở của trung tâm huấn luyện đội tuyển Tây Ban Nha, ở Las Rozas (Madrid).

Trong khi các cầu thủ đang nghỉ ngơi sau bữa tối, đội ngũ y tế và ban huấn luyện không giấu nổi sự kinh ngạc khi đọc (và đọc lại nhiều lần) bản báo cáo y tế mà các bác sĩ Barcelona gửi đến.

Báo cáo mô tả “thủ thuật xâm lấn bằng sóng cao tần” đã được thực hiện với Lamine Yamal vào sáng cùng ngày.

Yamal xuất hiện đêm thứ Hai ở Las Rozas. Ảnh: EFE

Tây Ban Nha yêu cầu thêm thông tin từ nhiều giờ trước, rồi sau đó biết về phương pháp điều trị này chỉ qua một mô tả ngắn gọn.

Nhưng phải đến 22h37 đêm thứ Hai, họ mới được đọc, đặc biệt là câu cuối cùng: “khuyến nghị nghỉ ngơi trong khoảng 7-10 ngày”.

“Thế giờ chúng ta phải làm gì đây?”, họ bức xúc tại Las Rozas. Khuyến nghị ấy thực ra là một lời đe dọa. Nếu không tuân thủ và cầu thủ tái phát chấn thương thì sao?

“Không còn lựa chọn nào khác”, một nguồn tin trong Liên đoàn nói. Sáng thứ Ba, họ thông báo rút Lamine Yamal khỏi danh sách thi đấu, ngay trước hai trận quyết định tấm vé dự World Cup.

Đó là hồi kết tạm thời cho hai tháng chiến tranh lạnh giữa đội tuyển và Barca quanh một chấn thương mà đôi bên không thống nhất về nguồn gốc.

Cách mọi chuyện bắt đầu

Lamine Yamal đến Las Rozas ngày 1/9. Mọi thứ bình thường. Anh ra sân ở Bulgaria ngày 4 và ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7, chơi trận hay nhất mùa. Ngày 8/9, anh trở về Barcelona.

Một tuần sau, tưởng như không có gì bất thường – Yamal vẫn tập ít nhất một buổi cùng đội. Nhưng đến thứ Bảy 13/9, HLV Hansi Flick của Barca tỏ ra vô cùng giận dữ với Luis de la Fuente.

“Thật đáng tiếc. Lamine đội trong tình trạng đau đớn. Họ cho cậu ấy thuốc giảm đau và vẫn để đá 73 và 79 phút. Giữa hai trận còn không tập. Đó đâu phải cách chăm sóc cầu thủ”.

Barca sau đó thông báo: “Lamine có triệu chứng đau vùng mu, không thể tập luyện hay thi đấu vào thời điểm hiện tại”.

Tại đội tuyển, ai nấy đều bất ngờ. Trong thời gian ở Las Rozas, Yamal chưa bao giờ nhắc đến cơn đau vùng mu.

Yamal trở thành trung tâm cuộc tranh cãi giữa Tây Ban Nha và Barca. Ảnh: EFE

Anh chỉ than phiền về đau lưng, nên chính vì thế đã được tiêm giảm đau (một mũi ở mông) trước trận Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lỗ hổng lớn nhất trong toàn bộ câu chuyện mà Liên đoàn (RFEF) đang nghi ngờ.

Nếu Lamine trở lại Barcelona ngày 8/9 mà không nói gì về vùng mu, nếu anh vẫn tập từ ngày 9 đến 11, thậm chí còn quay quảng cáo ngày 11... thì chấn thương vùng mu ấy xuất hiện từ đâu?

Ngày 28/9, Lamine tái xuất trước Sociedad. Tức là chỉ nghỉ 15 ngày (tính từ ngày 13, khi Barca ra thông báo chấn thương). Ngày 1/10, anh đá với PSG.

Hai ngày sau trận thua PSG (3/10), HLV De la Fuente gọi anh trở lại tuyển, đồng thời đáp trả Flick: “Tôi thấy lạ khi ông ấy nói thế, vì từng là HLV đội tuyển. Tôi chờ sự cảm thông nhiều hơn”.

Nhưng chỉ 3 tiếng sau, Barca lại ra thông cáo mới: “Lamine tái phát chấn thương”, cho biết sẽ nghỉ 2-3 tuần. Đêm trước đó, trong cuộc trao đổi định kỳ giữa đội ngũ y tế của CLB và đội tuyển, không ai nhắc đến bất kỳ triệu chứng nào.

Ở Liên đoàn, họ cảm thấy có gì đó không trung thực, nhưng cũng không thể nói thẳng, bởi bản chất chấn thương vùng mu vốn mơ hồ và khó xác định. Thực tế, quá trình hồi phục kéo dài hai tuần.

Ngày 18/10, Lamine ra sân Girona, sau đó thi đấu liên tục cho đến nay, ghi 4 bàn và lấy lại phong độ rực sáng, bất chấp ồn ào quanh chuyện chia tay Nicki Nicole và các lời bàn tán khác.

Vì vậy, De la Fuente lại triệu tập anh. World Cup đang ở trước mắt.

Nhưng Barca lại phản ứng theo cách riêng: tiến hành “thủ thuật xâm lấn” ngay ngày Lamine phải tập trung, mà không báo trước. Trong báo cáo gửi sau đó, họ “khuyến nghị” anh nghỉ 7-10 ngày.

“Tôi thấy chuyện này thật không bình thường. Chưa từng gặp tình huống tương tự”, De la Fuente thất vọng.

Ông phải cắn răng giữ lời. Khi đợt tập trung này kết thúc, mọi thứ sẽ tạm lắng cho đến tháng 3/2026. Trừ khi Tây Ban Nha không giành vé dự World Cup, lúc đó, rắc rối mới thực sự bùng nổ.

Từ một chàng trai được yêu mến, Lamine Yamal giờ đây trở thành nạn nhân số 1 của phân biệt chủng tộc tại Tây Ban Nha – 60% chống lại anh, so với 29% nhắm về Vinicius. Điều đó đến từ những câu chuyện như thế này.