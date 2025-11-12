Defensa cho hay, Lamine Yamal đang gây ra những vấn đề không chỉ bên ngoài sân cỏ mà ngay cả trong phòng thay đồ Barca, nhiều đồng đội không còn ưa nổi sao trẻ 18 tuổi.

Phòng thay đồ Barca được cho ngán ngẩm Lamine Yamal, yêu cầu lãnh đạo CLB và Hansi Flick phải có phương án giải quyết. Ảnh: Defensa

Theo nguồn trên, một số ngôi sao của đội bóng xứ Catalan đã tìm gặp lãnh đạo, gặp cả Chủ tịch Joan Laporta để nhờ can thiệp, kiềm chế bớt cái sự ‘ngông’ của Lamine Yamal.

Họ cũng gặp thuyền trưởng Hansi Flick đề nghị ông phải có biện pháp với Yamal để anh không gây ảnh hưởng xấu đến Barca. Họ thấy rằng, kể từ khi sao trẻ 18 tuổi trở thành tâm điểm của truyền thông, Barca nhận nhiều sự thù địch hơn trên sân các đối thủ ở La Liga.

Việc Lamine Yamal rút khỏi tuyển Tây Ban Nha đợt này, thể hiện sự thiếu cam kết tuyệt đối với ĐTQG, là câu chuyện mới nhất trong một loạt tranh cãi xung quanh anh.

Hansi Flick sẽ làm gì để Lamine Yamal chỉ chuyên tâm vào chuyên môn trên sân, tránh xa những ồn ào bên ngoài? Ảnh: Defensa

Từ tuyên bố thiếu tôn trọng Real Madrid vừa ăn cướp vừa la làng, hành vi không chuẩn mực, tiệc tùng, ồn ào trong các mối quan hệ tình cảm, những chuyến ‘du hí’ xa trong thời gian chấn thương,… tất cả những hình ảnh đáng ra không nên có được Yamal tạo ra đang ảnh hưởng đến phòng thay đồ Barca.

Các đồng đội không phủ nhận Lamine Yamal có tài năng đáng ngạc nhiên và còn có thể tiến xa hơn nữa. Nhưng họ lo ngại anh không kiểm soát được khía cạnh tiêu cực trong tính cách của mình – tự phụ, kiêu ngạo và ích kỷ.

Điều đáng lo ở chỗ, các sếp bự cũng không biết làm thế nào để “kìm’ lại vòng xoáy Lamine Yamal đang rơi vào. Làm căng lo anh giận dỗi mà ưu ái quá mức (điều họ đang làm) lại không mang lại kết quả như mong muốn…

Hansi Flick được cho cũng bực mình với việc lãnh đạo CLB nuông chiều Lamine Yamal, trong lúc ông muốn rèn sao trẻ vào quy củ, sẽ bị phạt nếu vi phạm.