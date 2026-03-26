3h00 ngày 27/6, sân Azzurri d’Italia:

Áp lực đang đè nặng lên vai đội tuyển Italia theo cách chưa từng có trong nhiều thập kỷ. Trận bán kết play-off World Cup 2026 gặp Bắc Ireland ở Bergamo không đơn thuần là một bước ngoặt chuyên môn.

Đây còn là phép thử danh dự của cả nền bóng đá từng 4 lần vô địch thế giới. Với HLV Gennaro Gattuso, thông điệp được đưa ra ngắn gọn nhưng dứt khoát: Italia buộc phải thắng.

Italia phải chiến thắng. Ảnh: Azzurri

Hai kỳ World Cup 2018 và World Cup 2022 đã trôi qua mà không có bóng dáng Azzurri. Một lần nữa đứng trước nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2026, Italia hiểu rằng không còn chỗ cho sai lầm.

Cuộc tiếp đón Bắc Ireland vượt qua khuôn khổ một trận đấu loại trực tiếp, trở thành ranh giới giữa sự phục hưng và một cuộc khủng hoảng kéo dài.

Gattuso không nói nhiều về chiến thuật. Ông nhấn mạnh đến yếu tố tâm lý, điểm yếu đã ám ảnh Italia trong các trận play-off gần đây.

Thất bại trước Bắc Macedonia năm 2022, hay cú sảy chân trước Thụy Điển trên hành trình tìm vé đến nước Nga 2018 vẫn còn nguyên giá trị cảnh báo. Italia có thể kiểm soát bóng, tạo ra cơ hội, nhưng nếu không vượt qua được áp lực, mọi lợi thế đều trở nên vô nghĩa.

Trên lý thuyết, Italia vượt trội về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và lợi thế sân nhà. Nhưng bóng đá không vận hành theo logic tuyệt đối.

Bắc Ireland bước vào trận đấu với tâm thế không có gì để mất, yếu tố thường biến họ thành đối thủ cực kỳ khó chịu.

Gattuso nhấn mạnh “đây là trận đấu quan trọng nhất cuộc đời”. Ảnh: Azzurri

Một hàng phòng ngự lùi sâu, lối chơi kỷ luật, khai thác thể lực như môn bóng bầu dục và khả năng tận dụng sai lầm có thể khiến Italia trả giá nếu mất kiên nhẫn.

Chính vì vậy, yêu cầu “phải thắng” của Gattuso không chỉ là khẩu hiệu. Đó là mệnh lệnh chiến lược. Italia cần ghi bàn sớm để giải tỏa tâm lý, cần duy trì cường độ và sự tập trung trong suốt 90 phút.

Quan trọng hơn hết, các cầu thủ thiên thanh cần chứng minh rằng mình vẫn là một thế lực thực sự của bóng đá châu Âu.

Nếu vượt qua trận đấu này, Italia sẽ cách World Cup 2026 một bước chân – đá chung kết với đội thắng cặp Xứ Wales và Bosnia. Nhưng nếu thất bại, đó sẽ không chỉ là một trận thua, mà là dấu chấm hết cho niềm tin còn sót lại.

Đội hình dự kiến:

Italia (3-5-2): Donnarumma; Calafiori, Mancini, Bastoni; Cambiaso, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Kean, Retegui.

Bắc Ireland (5-3-2): P. Charles; Hume, McConville, Brown, McNair, Devenny; Saville, S. Charles, McCann; Price, Reid.

Dự đoán: Italia thắng 3-1.