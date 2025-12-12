Tối hậu thư

Ba ngày. Đó là khoảng thời gian mà dự án của Xabi Alonso tại Real Madrid giành thêm được sau trận thua Man City ở Champions League.

Giới lãnh đạo Real Madrid đã họp, và chốt kế hoạch. Thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật – ngày mà “Los Blancos” bước vào trận đấu với Alaves tại Mendizorroza (3h00 ngày 15/12).

Thời gian của Alonso đang cạn dần. Ảnh: EFE

Đó sẽ là “trận chung kết” của Alonso, người đang bị soi xét từng chi tiết bởi lãnh đạo CLB kể từ cuộc họp rạng sáng Chủ nhật tuần trước, ngay sau trận thua Celta Vigo 0-2 ở Bernabeu.

Tỷ số 1-2 trước Man City không bị xem là bản án, theo các nguồn tin nội bộ. Đội đã lấy lại được phần nào thái độ và cường độ, bỏ lỡ những cơ hội rất rõ ràng cuối trận có thể giành 1 điểm.

Trước Man City, Real Madrid thể hiện hình ảnh vượt trội so với trận gặp Celta. Yếu tố đối thủ cũng đóng vai trò quan trọng.

Nếu có một thất bại mang tính “trảm tướng” trước Man City, đó phải là trận đấu mà cầu thủ thiếu khát vọng hoặc tỷ số thua quá nặng. Nhưng điều đó đã không xảy ra, nên BHL tạm thời tiếp tục công việc.

Kết quả và cảm giác chung trong nội bộ không quá bi kịch, thậm chí có vài “mầm xanh”, nhưng những màn trình diễn gần đây vẫn đặt Alonso vào tình thế cực kỳ rủi ro.

Một cú sảy chân ở Mendizorroza cùng với chiến thắng của Barcelona sẽ khiến Real Madrid bị bỏ lại 7 điểm trong cuộc đua vô địch La Liga. Khoảng cách đó gần như chắc chắn chấm dứt dự án của Alonso – chỉ thắng 2 trong 8 trận gần nhất.

“Thời gian sẽ trả lời liệu đây có phải bước ngoặt hay không”, Alonso phân tích, với phong thái điềm tĩnh và giọng lạc quan quen thuộc.

“Mùa giải còn dài, các bạn nhìn theo một cách nhưng mọi thứ có thể đổi thay nhanh chóng. Điều hôm nay trông có vẻ thế này nhưng không lâu nữa có thể sẽ khác”.

Rodrygo ôm Alonso sau bàn thắng vào lưới Man City. Ảnh: EFE

Nhà cầm quân xứ Basque ca ngợi các học trò, nhấn mạnh “tinh thần tự phê bình” để cân bằng các câu hỏi về tương lai của mình, và khẳng định ông cần thời gian để dự án vận hành đúng hướng.

“Chúng tôi biết mọi thứ có thể thay đổi và mọi khả năng đều có thể xảy ra. Vì mọi thứ rồi sẽ xảy ra, tôi tin chắc như thế. Chúng tôi phải nhìn về phía trước”.

Phản ứng của cầu thủ

Điều đáng chú ý nhất lại nằm ở hành lang Bernabeu sau trận đấu. Một số chi tiết có thể định hình bầu không khí vài ngày tới.

Các cầu thủ từng phàn nàn riêng với nhau về phương pháp huấn luyện và cách quản lý của Alonso, bỗng nhiên đứng ra bảo vệ ông– ngay sau khi họ bị khán giả Bernabeu la ó trong trận Man City.

Bellingham, Rodrygo, Asensio và Courtois đều đồng thanh: “Chúng tôi ủng hộ Xabi 100%”. Trước đó, những lời ủng hộ công khai của cầu thủ dành cho Alonso là rất hiếm hoi.

Kylian Mbappe ở Athens và Tchouameni trước trận gặp Man City là những trường hợp hiếm hoi, vốn là hai đồng minh lớn của Alonso tại Valdebebas.

Sau cuộc họp rạng sáng Chủ nhật do Florentino Perez và TGĐ Jose Angel Sanchez chủ trì, CLB rút ra một điều: vấn đề không chỉ nằm ở HLV mà còn ở thái độ các cầu thủ.

BLĐ hiểu rằng họ đã bảo vệ một số cầu thủ, như Vinicius trong vụ mâu thuẫn với Xabi sau trận Siêu kinh điển. Nhưng với khủng hoảng phong độ hiện tại, lãnh đạo CLB đặt ra luật mới.

Các cầu thủ bảo vệ Alonso sau trận thua Man City. Ảnh: EFE

Những rạn nứt kéo dài phải dừng lại, dù Xabi còn tại vị hay không. “Hoặc là các anh tiến lên một bước, hoặc là chính các anh sẽ bị chỉ trích tiếp theo”.

Phòng thay đồ đã hiểu điều đó trong hiệp hai trận Man City, khi lần đầu tiên trong mùa giải, khán giả Bernabeu la ó đội bóng. Bị phản ứng nhiều nhất là Vinicius và Bellingham – những người vốn là biểu tượng của sân đấu trong hai mùa gần đây.

Những pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa của họ khiến Madridistra giận dữ. Trớ trêu thay, cả hai đều lên tiếng trước và sau trận.

Vinicius nói trước trận rằng “gặp Man City có thể thay đổi tất cả”; còn Bellingham nhiều lần khẳng định “tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Xabi”. Anh thêm: “HLV làm rất tốt. Không ai than phiền điều gì”.

Thông điệp từ CLB dường như đã thấm vào phòng thay đồ vốn bất ổn. Đó cũng là cách Real Madrid chuẩn bị cho khả năng thay HLV bất cứ lúc nào: Arbeloa, Solari và đặc biệt Zidane được nhắc đến nhiều nhất.