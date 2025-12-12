Phòng thay đồ Bernabeu kém vui những ngày qua, khi thua ở cả La Liga (0-2 Celta Vigo) lẫn tại Cúp C1 (1-2 Man City). Việc Real Madrid có chuỗi thành tích không tốt khiến tin đồn Xabi Alonso bị sa thải ngày một tăng lên.

Chuyến làm khách Alaves vào cuối tuần này (3h ngày 15/12) được cho sẽ quyết định liệu Xabi có giữ được công việc của mình ở Bernabeu.

Zidane được cho đã nói với Mbappe và một số trụ cột tuyển Pháp, ông sẽ kế nhiệm Didier Deschamps sau World Cup 2026. Ảnh: Defensa

Cựu thuyền trưởng Liverpool, Jurgen Klopp và Zinedine Zidane được loan tin là 2 ứng viên sáng giá thay Xabi Alonso, trường hợp Chủ tịch Florentino Perez thấy đến lúc Real Madrid phải thay tướng.

Ở trận Real Madrid 1-2 Man City vừa qua, Zidane có mặt trên khán đài VIP ở Bernabeu, theo dõi đội bóng cũ thi đấu. Điều này càng làm tăng suy đoán ông có thể trở lại dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha một lần nữa.

Tuy nhiên, nếu theo dõi sẽ thấy, việc Zidane đến xem Real Madrid thi đấu không là chuyện hiếm. Defensa thậm chí còn loại hẳn khả năng cựu danh thủ trở thành HLV trưởng Real Madrid lần thứ 3.

Không chỉ vậy, nguồn trên còn tiết lộ luôn, Zidane đã nói với Mbappe và một số trụ cột trong đội tuyển Pháp rằng, ông sẽ kế nhiệm Didier Deschamps dẫn dắt đội, sau VCK World Cup 2026. Người ta cho rằng, giữa LĐBĐ Pháp và Zidane đã sớm ký thỏa thuận.

Kể từ khi chia tay Real Madrid vào cuối tháng 5/2021, Zidane vẫn chưa trở lại với công việc huấn luyện, dù nhận được không ít lời mời. Đó là bởi ông đã đặt mục tiêu dẫn dắt ĐTQG Pháp.

Một số nguồn tin cho hay, ban đầu Zidane tưởng sẽ nắm tuyển Pháp sau World Cup 2022, nhưng do Deschamps gia hạn hợp đồng nên thời gian chờ đợi lâu hơn dự kiến.