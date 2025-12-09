Slot đáp trả Salah

Liverpool đang trong trạng thái chiến tranh. Mối quan hệ giữa HLV Arne Slot và ngôi sao lớn nhất đội, Mohamed Salah, gần như đã sụp đổ hoàn toàn.

Hệ quả rõ rệt nhất của cuộc khủng hoảng ngày càng sâu này là việc Salah không được điền tên vào danh sách Liverpool cho trận đấu Champions League gặp Inter trên sân Giuseppe Meazza (3h00 ngày 10/12).

Salah kích nổ quả bom sau khi dự bị 3 trận liền. Ảnh: PA

Slot đã thẳng tay loại Salah, và không tha thứ cho những phát biểu của anh sau trận gặp Leeds United cuối tuần qua.

Ở trận đấu kết thúc với tỷ số “điên rồ” 3-3, Salah không được ra sân phút nào – trận thứ 3 liên tiếp anh phải ngồi dự bị.

“Đây là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra trong sự nghiệp của tôi. Tôi rất thất vọng. Tôi đã cống hiến rất nhiều cho CLB này. Tôi cảm thấy CLB đang phản bội mình”, Salah lớn tiếng.

Mùa này Salah có 19 trận, ghi 5 bàn. “Tôi từng nói nhiều lần rằng tôi có quan hệ tốt với HLV, nhưng đột nhiên chuyện đó không còn nữa, tôi không hiểu vì sao. Có vẻ như ai đó không muốn tôi ở đây”.

Slot đáp trả trong buổi họp báo trước trận gặp Inter: “Không phải lần đầu, cũng không phải lần cuối một cầu thủ nói những điều như vậy khi không được thi đấu. Phản ứng của tôi rất rõ ràng: trận này, cậu ấy không có mặt”.

Chiến lược gia người Hà Lan nói thêm: “Tôi lịch sự, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi yếu đuối”.

Mối quan hệ căng thẳng giữa Slot và Salah trở thành điểm nhấn đáng chú ý nhất trong mùa giải ảm đạm của Liverpool.

Nhà đương kim vô địch nước Anh đang đứng thứ 10 Premier League, kém đội đầu bảng Arsenal đến 10 điểm.

Slot và Salah không còn nhìn mặt nhau. Ảnh: PA

Tại Champions League, dù có vài chiến thắng đáng giá (như trận thắng Real Madrid 1-0) Liverpool chỉ đứng thứ 13. Tuy vậy, với 9 điểm, họ chỉ cách vị trí thứ 8 đúng 1 điểm và còn nhiều hy vọng vào thẳng vòng 1/8.

Phong độ sa sút

Ở trận châu Âu gần nhất, Liverpool thua tan nát 1-4 trên sân nhà trước PSV. Đó là trận đấu kém của Salah, tung ra đúng 1 cú sút và không trúng đích, chỉ thành công 1 trong 5 lần nỗ lực đột phá.

Thảm bại trước PSV cũng là trận thứ 4 liên tiếp Salah đá trọn 90 phút mà không tham gia vào bất kỳ bàn thắng nào (ghi bàn hoặc kiến tạo). Chuỗi kết quả này dẫn đến hệ quả là anh dự bị 3 trận liền.

Salah còn hợp đồng đến năm 2027, sau khi làm mình làm mẩy suốt nhiều tháng đầu năm nay và được tăng lương lên 400.000 bảng/tuần – chỉ sau Erling Haaland, người có 525.000 bảng/tuần, trong số các cầu thủ có thu nhập cao nhất Ngoại hạng Anh.

Hiệu suất của Salah giảm hơn một nửa so với mùa giải đầu tiên Slot đến Anfield. Hiện tại, anh ghi 0,32 bàn mỗi 90 phút thi đấu Ngoại hạng Anh, trong khi mùa trước là 0,77.

Từ 15/12, Salah sẽ tập trung cùng tuyển Ai Cập dự CAN (giải bóng đá châu Phi). Trận gặp Brighton cuối tuần này có thể là trận cuối của tiền đạo 33 tuổi, nếu CLB tìm cách đẩy đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Salah sa sút trong mùa giải này. Ảnh: PA

Khi được hỏi về khả năng thanh lý Salah ngay trong tháng Giêng, Slot nói: “Tôi không biết. Giờ tôi không thể trả lời”.

Mùa giải của Liverpool mang màu sắc thảm họa. Xa rời các mục tiêu, nhà vô địch Premier League chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Trong thời gian từ ngày 9 đến 26/11, họ nhận 3 thất bại nặng nề: thua City 0-3, thua Nottingham Forest 0-3 ở Premier League, và thất bại 1-4 trước PSV tại Champions League.

Tất cả những điều này diễn ra sau khi CLB đã đầu tư hơn 400 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng mùa hè, mang về những cái tên như Florian Wirtz hay Alexander Isak.

Quyền lực của Salah suy giảm khi những bản hợp đồng kỷ lục xuất hiện. Từ đó, những rạn nứt bắt đầu và quả bom vừa chính thức nổ.