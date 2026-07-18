4h ngày 19/7, sân Hard Rock:

Bỏ lỡ cơ hội vàng góp mặt ở chung kết World Cup, tuyển Anh sẽ gặp không ít khó khăn về mặt thể lực cũng như tinh thần trước cuộc chạm trán Pháp, trong trận tranh hạng Ba.

Đoàn quân HLV Thomas Tuchel chơi đầy quyết tâm trong hiệp một với Argentina, bất chấp đối thủ liên tục phạm lỗi gây ức chế. Tuy nhiên, thế trận thay đổi hoàn toàn sau khi Anthony Gordon mở tỷ số.

Kane cùng các đồng đội phải dừng bước trước Argentina - Ảnh: FA

Thay vì tiếp tục duy trì sức ép, tuyển Anh chủ động lùi sâu đội hình và nhường quyền kiểm soát cho đối thủ.

Dấu hiệu về cuộc lội ngược dòng xuất hiện từ trước khi Enzo Fernandez gỡ hòa phút 85, bởi đại Argentina liên tiếp tạo ra sóng gió, buộc Jordan Pickford phải thực hiện nhiều pha cứu thua.

Trong bối cảnh cầu thủ Anh xuống sức rõ rệt, gần như không còn phương án phản công hiệu quả, quyết định kéo đội hình về phòng ngự của Tuchel là điều bất đắc dĩ.

Sau hành trình vượt khó với nhiều màn trình diễn thiếu thuyết phục, việc tuyển Anh có thể gượng dậy để bước vào trận đấu tranh hạng Ba là dấu hỏi lớn.

Chuỗi ngày thi đấu căng thẳng tiêu tốn thể lực dàn sao Tam sư. Vì vậy, HLV Tuchel có thể sẽ trao cơ hội cho vài gương mặt ít được sử dụng như Ollie Watkins, Eberechi Eze hay Kobbie Mainoo.

Bên kia chiến tuyến, chiều sâu đội hình tuyển Pháp được đánh giá nhỉnh hơn, với Rayan Cherki, Zaire-Emery, Marcus Thuram, Akliouche và hay Mateta sẵn sàng đá chính.

Mbappe khao khát ghi thêm bàn thắng - Ảnh: Tod

Kylian Mbappe vẫn còn động lực lớn khi đang cùng Lionel Messi dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 8 bàn thắng. Các đồng đội sẽ cố gắng giúp Mbappe nâng cao thành tích.

Nếu vượt lên giành Chiếc giày Vàng, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử 2 lần đoạt danh hiệu cao quý này hai kỳ World Cup liên tiếp.

Lợi thế được nghỉ nhiều hơn một ngày so với tuyển Anh, Pháp được đánh giá sung sức hơn thời điểm hiện tại. Khi mà tuyển Anh chưa giữ sạch lưới lần nào, Mbappe và các đồng đội dự báo sẽ chơi một trận tưng bừng.

Dự đoán: Pháp thắng 3-1

Thông tin lực lượng

Pháp: Saliba chấn thương. Cơ hội sẽ được dành cho Cherki và Zaire-Emery trên hàng tiền vệ

Anh: Quansah mãn hạn treo giò. Jordan Henderson chấn thương cổ tay. Declan Rice gặp vấn đề về thể lực.

Đội hình dự kiến

Pháp: Maignan; Kounde, Konate, Lacroix, T.Hernandez; Kone, Zaire-Emery; Cherki, Olise, Doue; Mbappe.

Anh: Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Mainoo, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.