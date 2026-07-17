Pep Guardiola là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng tuyển Anh, thời điểm Gareth Southgate từ chức cách đây hai năm.

Khi đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha không phủ nhận khả năng dẫn dắt Tam sư, nhưng cuối cùng đã quyết định gia hạn hợp đồng với Man City giữa mùa giải 2024/25.

Pep Guardiola từng đạt thỏa thuận dẫn dắt tuyển Anh - Ảnh: SunSport

Theo The Athletic, thực tế Guardiola đã đạt được thỏa thuận miệng với FA nhưng bất ngờ đổi ý. Điều đó buộc lãnh đạo FA phải chuyển hướng sang Thomas Tuchel.

Tuchel được công bố là HLV trưởng tuyển Anh hồi tháng 10/2024, nhưng phải đến tháng 1 năm sau mới chính thức tiếp quản đội bóng.

Mục tiêu lớn nhất mà FA giao cho nhà cầm quân người Đức là đưa tuyển Anh vào chung kết World Cup 2026.

Tuy nhiên, hành trình của họ vừa dừng lại ở bán kết, sau thất bại 1-2 trước Argentina giữa tuần qua.

Thomas Tuchel phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội vì những điều chỉnh chiến thuật và thay người trong hiệp hai. Dù vươn lên dẫn trước 1-0 trước ĐKVĐ Thế giới, tuyển Anh lại chủ động lùi sâu phòng ngự, tạo điều kiện để Argentina gia tăng sức ép.

Hệ quả là đoàn quân của Tuchel bị Enzo Fernandez và Lautaro Martinez ghi liền hai bàn, qua đó đánh mất tấm vé vào chung kết.

Không ít người hâm mộ và các chuyên gia đã kêu gọi FA sa thải Tuchel. Dẫu vậy, chiến lược gia 52 tuổi khẳng định, ông cam kết tiếp tục dẫn dắt tuyển Anh hướng tới EURO 2028, giải đấu được tổ chức trên sân nhà.