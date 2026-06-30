Link xem trực tiếp Pháp vs Thuỵ Điển:

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Pháp bước vào trận gặp Thụy Điển với vị thế của một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026. Màn trình diễn toàn thắng ở vòng bảng giúp Les Bleus cho thấy sức mạnh đáng sợ, dù họ dường như vẫn chưa bung hết khả năng.

Đội bóng của HLV Didier Deschamps sở hữu chiều sâu đội hình ấn tượng. Ở tuyến trên, Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue và Kylian Mbappe đang tạo nên sức ép cực lớn lên mọi hàng thủ. Đặc biệt, Dembele vừa gây tiếng vang với cú hat-trick vào lưới Na Uy, trong khi Mbappe tiếp tục thể hiện vai trò thủ lĩnh bằng khả năng kiến tạo và tạo đột biến.

Thụy Điển không phải đối thủ dễ bị xem thường. Đại diện Bắc Âu có cặp tiền đạo Alexander Isak và Viktor Gyokeres, những người đủ sức trừng phạt sai lầm nếu Pháp chủ quan. Lối chơi phòng ngự khối thấp, tranh chấp mạnh và chờ phản công có thể là lựa chọn hợp lý của Thụy Điển.

Dù vậy, xét về phong độ, đẳng cấp và bản lĩnh ở các trận lớn, Pháp vẫn nhỉnh hơn rõ rệt. Nếu duy trì được nhịp tấn công như vòng bảng, Les Bleus có nhiều cơ hội giành chiến thắng thuyết phục để tiến vào vòng 1/8.

Đội hình dự kiến Pháp vs Thụy Điển

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Koude, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Dembele, Olise, Doue; Mbappe.

Thụy Điển (4-4-2): Zetterstrom; Lagerbielke, Starfelt, Gudmundsson, Lindelof; Bernhardsson, Ayari, Stroud, Elanga; Gyokeres, Isak.