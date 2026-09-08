2h ngày 9/9, sân Dragao:

Sau 10 năm, Man City mới lại bước vào Champions League mà không có Pep Guardiola trên băng ghế chỉ đạo.

Enzo Maresca từng đưa Chelsea đăng quang Conference League. Sau đó, trong 6 trận Champions League dẫn dắt The Blues nửa cuối năm 2025, chiến lược gia người Italia giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại, nổi bật nhất là màn vùi dập Barcelona 3-0.

Enzo Maresca khởi đầu với 3 trận thắng cùng Man City ở Ngoại hạng Anh - Ảnh: Independent

Tân HLV Man City đang có khởi đầu đầy ấn tượng sau khi được lãnh đạo CLB tin tưởng chọn là người kế nhiệm Pep Guardiola, với kết quả toàn thắng sau 3 trận đầu Ngoại hạng Anh.

Enzo Maresca chắc chắn muốn duy trì đà hưng phấn ấy khi bước ra Champions League, nhất là bởi Man City chưa thể vượt qua vòng tứ kết từ sau chức vô địch châu Âu năm 2023.

Với tầm vóc và tham vọng của Man "xanh", đó rõ ràng là thành tích không tương xứng. Citizens muốn mở đầu chiến dịch Champions League mùa này bằng một chiến thắng, nhưng những gì diễn ra qua trận gặp tân binh Coventry cuối tuần qua cho thấy, nhiệm vụ tại Porto không hề đơn giản.

Đoàn quân Maresca chỉ có 4 cú sút trúng đích và rất vất vả mới giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Màn trình diễn ấy chưa đủ thuyết phục rằng Man City có thể áp đảo Porto ngay trận ra quân Champions League.

Hai tân binh Enzo Fernandez và Iliman Ndiaye lập tức được xếp đá chính. Bộ đôi được kỳ vọng sẽ trở thành những nhân tố quan trọng trong đội hình Man City, nhưng họ cần thời gian để thích nghi với hệ thống mới.

Bởi vậy, có lẽ người hâm mộ vẫn phải chờ đợi để được chứng kiến phiên bản tốt nhất của Man City thời Maresca. Porto hoàn toàn có thể tận dụng giai đoạn chuyển giao này để gây khó khăn và khiến đội khách rơi vào một trận đấu bế tắc.

Haaland sẽ có trận đấu dự báo khó khăn - Ảnh: S.E

Đoàn quân của Francesco Farioli sở hữu nền tảng phòng ngự chắc chắn. Trên hành trình đăng quang Primeira Liga mùa trước, Porto chỉ lọt lưới 18 bàn. Phong độ ấy tiếp tục được duy trì ở mùa năm nay khi họ toàn thắng 5 vòng đầu tiên, nhận đúng 1 bàn thua.

Cả Porto lẫn Man City đều ưa thích kiểm soát bóng. Điều đó có thể khiến cuộc đối đầu tại Dragao diễn ra với tốc độ không quá cao, khi phần lớn thời gian bóng được luân chuyển ở khu vực giữa sân.

Thế nên, thay vì màn đôi công cởi mở, trận cầu nhiều khả năng trở thành cuộc đấu chiến thuật chặt chẽ, nơi Man City phải kiên nhẫn tìm cách xuyên thủng hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt bên phía chủ nhà.

Dự đoán: Hòa 1-1

Thông tin lực lượng

Porto: Jan Bednarek bị treo giò. Vasco Sousa, Oskar Pietuszewski, Gabriel Mec, Zaidu Sanusi và Samu Aghehowa chấn thương.

Man City: Jeremy Doky và O'Reilly vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Porto: D. Costa; A. Costa, Perez, Kiwior, Moura; Fofana, Rosario, Veiga; Gomes, Silva, Pepe.

Man City: Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, Ait-Nouri; Anderson, Bouaddi; Semenyo, Cherki, Foden; Haaland.