2h30 ngày 1/9, sân Vallecas:

Ngay trước khi La Liga 2025/26 chính thức khởi tranh, Hansi Flick thể hiện sự hài lòng trong việc xây dựng đội hình Barcelona – chủ yếu nhờ GĐTT Deco.

Tất cả các vị trí đều được tăng cường với những cầu thủ có chất lượng, nhằm duy trì sự cạnh tranh trong đội.

Hansi Flick xoay vòng nhân sự tối đa ngay đầu mùa giải. Ảnh: EFE

Sự ra đi của Inigo Martinez là điều duy nhất khiến Hansi Flick không vui, vì làm gián đoạn kế hoạch của ông. Cựu trung vệ Bilbao có vai trò rất quan trọng, về tinh thần lẫn chuyên môn, và tiếng nói trong phòng thay đồ.

Dù vậy, Flick không vì thế mà than thở. Ông vẫn còn nhiều trung vệ nên tiến hành xây dựng hệ thống phòng ngự mới.

Ngay từ đầu, chiến lược gia người Đức nhấn mạnh ông muốn tất cả các cầu thủ đều tham gia vào dự án, thể hiện động lực và duy trì năng lượng tràn đầy cho đến cuối mùa giải, khi các danh hiệu được định đoạt.

Flick thể hiện điều đó bằng việc sử dụng tất cả 19 cầu thủ có sẵn chỉ trong 2 vòng đầu La Liga, gặp Mallorca và Levante (chỉ có thủ môn dự bị Inaki Pena không ra sân).

Ngoài ra, Flick cũng thực hiện cả 5 sự thay đổi người trong cả hai trận, giúp tất cả các cầu thủ dự bị có nhiều thời gian thi đấu. Không ai vào sân để lãng phí thời gian.

Lewandowski và Christensen là những người chơi ít nhất, với 14 phút. Chỉ có Joan Garcia, Pedri và Lamine Yamal tham dự trọn vẹn cả 180 phút.

Về mặt logic, cựu HLV trưởng đội tuyển Đức muốn càng nhiều cầu thủ đạt phong độ tốt nhất trong suốt mùa giải càng tốt; hạn chế tối đa chấn thương nào xảy ra.

Chính sách này giúp tân binh Marcus Rashford cũng có cơ hội thể hiện mình, dù anh được dự đoán chỉ đóng vai dự bị nhằm giảm tải cho Raphinha và Lamine Yamal.

Rayo Vallecano luôn là thách thức với các đội lớn. Ảnh: EFE

Bước vào trận đấu với Rayo Vallecano, không bất ngờ nếu Flick tiếp tục thực hiện xáo trộn mạnh về nhân sự. Các CĐV Barca đang chờ thấy Lewandowski và Jules Kounde đá chính.

Xoay vòng nhân sự tối đa, nhưng Flick cũng phải thận trọng khi đến Madrid: Rayo Vallecano luôn thi đấu rất hay trước các đối thủ mạnh. Chính Barca hiểu rõ điều này.

Rayo Vallecano khởi đầu mùa giải bằng trận thắng 3-1 trước Girona, chỉ thua tối thiểu 0-1 trên sân Bilbao – với bàn thủng lưới từ chấm phạt đền.

Để giành chiến thắng, Barca phải tránh những sai lầm phòng ngự như thể hiện ở trận Levante.

Lực lượng:

Rayo Vallecano: Abdul Mumin, Nobel Mendy chấn thương.

Barca: Ter Stegen chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Felipe, Chavarria; Ciss, Lopez; Palazon, Pedro Diaz, Alvaro Garcia; De Frutos.

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Araujo, Pau Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski.

Tỷ lệ trận đấu: Barca chấp 1 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/4

Dự đoán: Barca thắng 3-1.