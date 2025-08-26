Công khai tình cảm

Nhiều tuần qua, dư luận xôn xao về mối quan hệ giữa Lamine Yamal và ca sĩ Nicki Nicole, người cùng quê Lionel Messi.

Giờ đây, Yamal đã chính thức xác nhận, chỉ bằng một bức ảnh đăng trong story Instagram – nơi anh có tới 37,6 triệu người theo dõi.

Hình ảnh lãng mạn của Lamine Yamal và bạn gái. Ảnh: Instagram

Ngày 25/8, Yamal chia sẻ hình ảnh lãng mạn bên nữ rapper để chúc mừng sinh nhật lần thứ 25 của cô.

Trong bức ảnh, Nicki nắm lấy tay anh, còn Lamine vòng tay qua eo cô, dường như trong buổi tiệc sinh nhật khi phía sau là bánh kem, cánh hoa, bóng bay và bó hoa hồng đỏ xen hồng phấn.

Trên ảnh, anh còn thêm biểu tượng chiếc bánh sinh nhật và trái tim. Hiện tại, nữ ca sĩ người Argentina chưa chia sẻ lại hình ảnh này cũng như chưa đăng tải khoảnh khắc nào về buổi tiệc.

Tin đồn về mối quan hệ của họ bắt đầu từ đầu mùa hè. Cả hai từng xuất hiện cùng nhau trong bữa tiệc sinh nhật gây tranh cãi của Yamal, khi anh đăng một bức ảnh chung lên Instagram nhưng không lộ rõ mặt.

Tháng 7, họ còn đi cùng nhau tới một hộp đêm. Những chi tiết khác càng làm dấy lên nghi ngờ, như việc cả hai đăng ảnh từ cùng một chiếc du thuyền (dù không chụp chung), những lời “trêu chọc” qua lại trên mạng khi chơi game, hay lần Nicole có mặt trên khán đài sân Johan Cruyff trong trận Barca thắng Como hôm 10/8, giải giao hữu Joan Gamper.

Nicole thăm Barca dịp tranh Cúp Joan Gamper. Ảnh: FCB

Chỉ một tuần trước, cả hai còn bị bắt gặp đi dạo ở trung tâm thành phố Monaco. Đầu tháng 8, nhiều nguồn tin thân cận cũng cho biết họ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau.

Yêu đương không quên nhiệm vụ

Đời tư của Lamine Yamal, đặc biệt là các mối quan hệ tình cảm, phủ sóng dày đặc trên truyền thông mùa hè này.

Ngày 18/6, tạp chí Lecturas từng đăng ảnh ngôi sao của Barcelona – lúc đó chưa đủ 18 tuổi – đi nghỉ cùng Fati Vazquez (30 tuổi) tại Italia.

Nicole trong tiệc sinh nhật 18 ồn ào của Yamal. Ảnh: Instagram

Hình ảnh hai người đi tàu và chơi mô tô nước ở đảo Pantelaria đã khiến Vazquez hứng chịu nhiều chỉ trích.

“Không biết xấu hổ à? Cô đang làm gì với một đứa trẻ? Cô đủ tuổi để làm mẹ cậu bé rồi đấy!”, một bình luận gay gắt viết.

Trước làn sóng công kích, Vazquez phản hồi trên story Instagram, nơi cô có 529.000 người theo dõi. Cô gửi thông điệp, kèm biểu tượng trái tim băng bó:

“Thật buồn khi thấy có người chứa đầy bóng tối đến mức mong cái chết đến với một người họ chưa từng quen. Những gì người khác phơi bày nói nhiều hơn về họ chứ không phải tôi. Tôi chọn sống có mục đích, tiếp tục trưởng thành và bao quanh mình bằng ánh sáng. Với những ai mong tôi gặp điều xấu, tôi mong họ được chữa lành, vì chẳng ai hạnh phúc mà lại đi phá hủy người khác cả”.

Nicki Nicole sinh nhật 25 tuổi hôm 25/8, hơn Yamal 7 tuổi. Ảnh: Instagram

Về phía Nicki Nicole, trước khi đến với Yamal, cô từng hẹn hò với ca sĩ Peso Pluma (tên thật Hassan Kabande Laija). Cả hai công khai tình cảm tháng 11/2023 trong một buổi hòa nhạc ở Mexico City, khi anh bước lên sân khấu song ca Por las noches cùng cô, rồi cả hai hôn nhau.

Tuy nhiên, mối quan hệ kết thúc vào tháng 2/2024 sau khi lan truyền một đoạn video cho thấy Peso Pluma ở Las Vegas với một phụ nữ khác. Cô không chấp nhận bị phản bội.

Giờ Nicole chinh phục chàng trai vừa tròn 18 tuổi cách nay không lâu và đang chờ lấy bằng lái xe.

Về phần mình, Yamal kiểm soát đời tư và công việc cực kỳ tốt. Anh không để tình cảm tác động đến sự nghiệp: liên tục tỏa sáng giúp Barcelona toàn thắng La Liga.