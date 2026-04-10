2h00 ngày 11/4, sân Bernabeu:

Sau trận thua Bayern Munich 1-2 ở lượt đi tứ kết Champions League, mùa giải của Real Madrid có nguy cơ kết thúc sớm trong bi kịch.

Tại La Liga, khoảng cách 7 điểm với đội đầu bảng Barcelona là rất lớn khi phía trước chỉ còn 8 vòng đấu nữa.

Real Madrid đối mặt nhiều áp lực. Ảnh: EFE

Lịch sử Real Madrid chưa từng ghi nhận việc san lấp cách biệt này để vô địch La Liga trong 8 vòng cuối.

Giữa tuần sau, nếu không thể thắng Bayern Munich, mùa giải của Real Madrid xem như sẽ kết thúc.

Vì thế, trận tiếp Girona trên sân nhà Bernabeu trở thành bài thử nghiệm với Alvaro Arbeloa. Ông cần sự đột biến trước khi bước vào trận đấu tại Munich, với khẩu hiệu “được ăn cả ngã về không”.

Ở Valdebebas, khi được hỏi về trận Girona, Arbeloa thẳng thắn: “Eder Militao và Bellingham sẽ đá chính. Mendy có cơ hội ra sân”.

Arbeloa cũng nói thêm sự thay đổi trong đội hình xuất phát của “Los Blancos” trước Girona: “Camavinga sẽ đá chính”.

Đây không chỉ là thử nghiệm để tìm đột phá về chiến thuật, mà Arbeloa còn phải giải bài toán quan trọng ở giữa sân: ai thay thế Tchouameni – người bị treo giò trong trận lượt về tại Munich.

Kể từ khi Arbeloa thay Xabi Alonso, Tchouameni có vai trò rất quan trọng. Tiền vệ người Pháp thể hiện nhãn quan chiến thuật xuất sắc, đôi khi tự mình tạo ra những pha bóng mang tính đột biến.

Camavinga sẽ được đá chính. Ảnh: EFE

Trong trận lượt đi với Bayern Munich, Bellingham đá tốt khi vào sân từ ghế dự bị. Đó là thời gian hiếm hoi tiền vệ người Anh gây được ấn tượng, đặc biệt là đường chuyền cho Kylian Mbappe nhưng Manuel Neuer xuất sắc cản phá.

Arbeloa đang hy vọng Bellingham tìm lại cảm giác tốt nhất, như khi vừa chuyển từ Dortmund sang Real Madrid. Ông cũng chờ đợi nhiều vào Camavinga – người có tương lai không chắc chắn tại Bernabeu.

“Cuộc tiếp đón Girona là trận quan trọng nhất đối với tôi trên cương vị HLV”, Arbeloa nhấn mạnh. Đây là trận đấu then chốt cho tương lai của Real Madrid và chính ông.

Hơn cả một chiến thắng, điều Real Madrid cần là thái độ và tinh thần thi đấu trước khi di chuyển sang Munich.

Lực lượng:

Real Madrid: Courtois, Mastantuono, Rodrygo chấn thương.

Girona: Artero, Juan Carlos, Portu, Ter Stegen, Vanat, Van de Beek chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-4-2): Lunin; Carvajal, Militao, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Vinicius, Mbappe.

Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Martinez, Reis, Blind, Moreno; Beltran, Witsel; Tsygankov, Martin, Ounahi; Ruiz.

Dự đoán: Real Madrid thắng 3-1.