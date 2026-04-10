Trên sân của Bologna, Aston Villa gặp không ít khó khăn trong hiệp một khi phải chịu sức ép từ chủ nhà. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 44 khi Konsa tận dụng cơ hội để mở tỷ số cho Aston Villa. Bàn thắng này giúp đội khách giải tỏa áp lực và thi đấu tự tin hơn trong hiệp hai.

Phút 51, Ollie Watkins nhân đôi cách biệt sau pha dứt điểm chính xác. Bologna nỗ lực vùng lên và có bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của J. Rowe, nhưng hy vọng của họ bị dập tắt khi Watkins hoàn tất cú đúp ở phút 90+4, ấn định chiến thắng 3-1 cho Aston Villa ngay trên đất Italia.

Ở trận đấu khác, FC Porto gây thất vọng khi để Nottingham Forest cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà, khiến lợi thế nghiêng về đại diện Ngoại hạng Anh trước lượt về.

Trong khi đó, Freiburg gần như đã đặt một chân vào bán kết sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Celta Vigo. Đại diện Bundesliga thể hiện sự vượt trội toàn diện và nắm lợi thế rất lớn.

Trước đó, cặp đấu giữa Real Betis và SC Braga cũng diễn ra kịch tính. Betis thoát thua nhờ quả phạt đền thành công của Cucho Hernandez ở phút 61, qua đó có chút lợi thế trước trận lượt về trên sân nhà.