2h00 ngày 9/9, sân Bernabeu:

Real Madrid vừa nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải ở La Liga trước Betis, trận đấu mà Kylian Mbappe đá hỏng phạt đền.

Ngay lập tức, thầy trò Jose Mourinho sẽ được kiểm tra về khả năng phản ứng sau thất bại bằng cuộc chiến khắc nghiệt hơn trên sân khấu Champions League.

Real Madrid vừa nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải. Ảnh: Diario AS

Đối thủ Inter Milan không chỉ mạnh về cấu trúc mà còn mang thứ tinh thần chiến đấu có phần “điên” mà Mourinho hiểu khá rõ.

Champions League vốn là đấu trường đặc biệt với Mourinho, và Inter mang đến những kỷ niệm khó quên.

Chính trong thời gian làm việc ở Giuseppe Meazza, Mourinho từng xây dựng một tập thể nổi tiếng bởi khả năng chịu đựng, chiến đấu và sống sót trong những hoàn cảnh tưởng như không thể.

Inter hiện tại của Cristian Chivu cũng đang thể hiện phẩm chất tương tự.

Cuối tuần qua là minh chứng. Tiếp Napoli, Inter bị dẫn 0-2 - với 2 bàn thua trong 3 phút - nhưng không sụp đổ.

Nerazzurri kéo trận đấu trở lại, liên tục gây sức ép và hoàn tất cuộc ngược dòng 3-2 bằng bàn quyết định của Lautaro Martinez ở phút bù giờ.

Một chiến thắng có chút hỗn loạn, dữ dội và “điên”, nhưng phản ánh tinh thần rất Inter. Với họ, trận đấu chưa kết thúc thì mọi chuyện vẫn có thể xảy ra.

Đội quân của Chivu bước vào Champions League với phong độ toàn thắng tại Serie A, ghi 8 bàn thắng sau 3 trận.

Lautaro Martinez và Marcus Thuram vừa cùng nhau ghi bàn. Sự ăn ý giữa họ luôn là chìa khóa để Inter giải quyết trận đấu.

Inter thi đấu bùng nổ trong mùa giải mới. Ảnh: @Inter

Có thể nói, Inter ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với những đối thủ Real Madrid gặp từ đầu mùa.

Mourinho hiểu điều đó hơn ai hết. Vì thế, “Người đặc biệt” cần mang lại sự cân bằng cho Real Madrid, đặc biệt là trong hệ thống phòng ngự.

Ngoại trừ tân binh Malaga quá yếu, hàng thủ Real Madrid luôn lúng túng trước mọi đối thủ.

Ở Bernabeu, cuộc tiếp đón Inter không đơn thuần là trận mở màn Champions League.

Sau những tín hiệu tích cực đầu mùa và thất bại trước Betis, Inter sẽ cho Mourinho câu trả lời rõ nhất về Real Madrid mà ông đang xây dựng, trong bối cảnh nhân sự sứt mẻ nghiêm trọng.

Lực lượng:

Real Madrid: Militao, Rodrygo, Thiago Pitarch, Endrick chấn thương; Guler, Bernardo Silva, Camavinga bị treo giò.

Inter: Nhân sự đầy đủ.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (3-5-2): Courtois; Konate, Rudiger, Huijsen; Dumfries, Valverde, Bellingham, Brahim Diaz, Cucurella; Vinicius, Mbappe.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Hakan Calhanoglu, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito.

Dự đoán: hòa 1-1.