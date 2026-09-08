Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

08/09  23:45

 AEK Athens vs LASK Linz On Sports News
Club Brugge vs Aston Villa

On Football

09/09  02:00

 Dortmund vs Villarreal

Lille vs Real Betis

On Sports News
FC Porto vs Manchester City

On Football
Real Madrid vs Inter Milan

HẠNG NHẤT ANH 2026/27 – VÒNG 6

09/09  01:45

Blackburn vs Sheffield United

Cardiff City vs Stoke City

Southampton vs Swansea

Watford vs Preston

Wrexham vs Burnley

09/09  02:00

Bolton vs West Ham

COPA LIBERTADORES 2026/27 – TỨ KẾT

09/09  05:00

Fluminense vs Platense

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 6

08/09  22:30

Al Ettifaq vs Al Faisaly

08/09  22:55

Al Hazem vs Al Taawoun

09/09  01:00

 Al Ittihad vs Al Fayha

Al Qadisiya vs Al Ahli

VĐQG HÀN QUỐC 2026/27 – VÒNG 28

08/09  17:30

Incheon United vs Bucheon

Ulsan HD vs FC Seoul

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 4

08/09  00:00

 Getafe 1-1 Celta Vigo

On Football, SCTV15

08/09  02:00

 Elche 2-3 Real Sociedad

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 3

07/09  23:30

 Cagliari 1-0 Lecce

MyTV

08/09  01:45

 Udinese 1-2 Lazio

MyTV

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 5

08/09  02:15

Estoril 0-0 Arouca

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 5

07/09  20:30

Al Khaleej 0-0 Al Riyadh

08/09  01:00

 Al Hilal 0-2 Neom