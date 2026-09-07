Raphinha đang biến vai trò “số 9 ảo” mà Hansi Flick dành cho anh thành một trong những vũ khí đáng sợ nhất của Barcelona trong giai đoạn đầu mùa giải 2026/27.

Trên sân Mestalla, ngôi sao người Brazil góp công vào 1 bàn thắng trong chiến thắng 5-0 của Barca trước Valencia, ở vòng 4 La Liga.

Raphinha đạt hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Ảnh: FCB

Bàn thắng này giúp Raphinha sánh ngang Lionel Messi về sự khởi đầu tại La Liga: 6 pha lập công chỉ sau 4 trận đầu tiên của mùa giải.

Messi từng ghi 6 bàn sau 4 vòng đấu các mùa giải 2012/13 và 2013/14.

4: Anthony Gordon là cầu thủ thứ ba thực hiện 4 đường kiến tạo trong 4 trận đầu tiên của mình tại La Liga kể từ đầu thế kỷ 21. Trước đó, hai trường hợp từng làm được điều này là Cesc Fabregas và Luis Suarez, đều diễn ra dưới màu áo Barcelona.

Lịch sử Barca có rất ít trường hợp đạt con số tương tự hoặc cao hơn. Cụ thể có Evaristo (6 bàn; mùa 1961/62); Cesar (7; 1948/49 và 1950/51); Mariano Martin (8; 1943/44); Kubala (8; 1953/54).

Sau khi chia tay Robert Lewandowski và Ferran Torres, Flick đang biến Raphinha thành cây săn bàn thực sự ấn tượng.

Raphinha cũng không bùng nổ một mình. Bên cạnh anh, Fermin Lopez và Lamine Yamal cùng sở hữu 4 bàn.

Bộ ba này đã đóng góp 14 trong tổng số 17 bàn của Barca sau 4 vòng. La Liga phải ngược về mùa 1958/59 mới chứng kiến một tam tấu khởi đầu tốt hơn: Di Stefano (7), Rial (4) và Puskas (4) ghi 15 bàn cho Real Madrid.

Hansi Flick đồng thời thiết lập một cột mốc quan trọng khác. Nhà cầm quân người Đức đã trải qua 60 vòng đấu ở vị trí dẫn đầu La Liga, vượt 59 vòng của Johan Cruyff.

Flick chỉ cần 80 trận để làm điều đó, trong khi huyền thoại Hà Lan dẫn dắt “Dream Team” của Barca cần 300 trận.

Bộ ba Fermin - Yamal - Raphinha bùng nổ. Ảnh: FCB

Khi được hỏi về việc không có “số 9”, Flick lên tiếng: “Quan điểm của chúng tôi không thay đổi. Chúng tôi cần một trung phong thực thụ, nhưng hàng công hiện có rất nhiều chất lượng.

Với cách chơi và khả năng kiểm soát trận đấu của chúng tôi, đội bóng có chất lượng trong các tình huống một đối một cũng như khả năng dứt điểm”.

Về lần đầu tiên Rodri đá chính, Flick chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi có cậu ấy trong đội. Nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh màn thể hiện tốt của Bernal.

Với Rodri, chúng tôi có cơ hội đưa cậu ấy về và nâng cấp đội hình. Cậu ấy thật tuyệt vời và là một thủ lĩnh trong phòng thay đồ”.

Flick cũng tuyên bố về tham vọng của Barca mùa này: “Bạn có thể thấy khát khao trong các cầu thủ của tôi, dù nhiều người trong số họ đã là nhà vô địch thế giới. Chúng tôi muốn đạt được các mục tiêu và biết rằng điều đó sẽ không dễ dàng”.