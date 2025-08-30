2h30 ngày 31/8, sân Bernabeu:

Real Madrid đặt mục tiêu toàn thắng ở La Liga khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế đầu tiên trong mùa giải 2025/26.

Đối với HLV Xabi Alonso, kế hoạch là giành trọn số điểm và tận dụng kỳ FIFA Days để tiếp tục có những tinh chỉnh đội hình lẫn chiến thuật – dù khi đó ông thiếu nhiều trụ cột.

Alonso muốn bước vào kỳ nghỉ FIFA Days với thành tích toàn thắng. Ảnh: EFE

Có thể nói, dịp FIFA Days trong tháng Chín này rất quan trọng. Khi trở lại, lịch thi đấu La Liga nặng nề hơn, đồng thời vòng bảng Champions League cũng khởi tranh – nơi Real Madrid đối đầu với nhiều đối thủ mạnh.

Mục tiêu toàn thắng ở La Liga của Real Madrid có vẻ như không quá nặng nề, khi tiếp đối thủ Mallorca.

Đội khách đến thủ đô Madrid sau khởi đầu không thực sự tốt: 1 hòa, 1 thua, chỉ ghi 1 bàn và chịu 4 pha thủng lưới.

Một lần nữa Kylian Mbappe sẽ là tâm điểm trên sân Bernabeu. Các CĐV Real Madrid đang ngất ngây với những bàn thắng và màn trình diễn của cầu thủ người Pháp khi anh khoác lên chiếc áo số 10.

Giới truyền thông Tây Ban Nha gọi màn khởi đầu tại La Liga là “Real Mbappe”. Chính “KM10” ghi bàn duy nhất trong trận mở màn mùa giải với Osasuna, sau đó lập cú đúp trong trận thắng Oviedo 3-0.

Mbappe đang thể hiện trách nhiệm nhiều hơn so với mùa trước, khi nhiều lần bị HLV Carlo Ancelotti than thở lười về hỗ trợ phòng ngự.

Dưới yêu cầu của Xabi Alonso, cựu tiền đạo PSG di chuyển rộng hơn. Anh đang cho thấy hình ảnh “số 10” đúng nghĩa: chạm bóng nhiều hơn, lùi thấp tham gia phối hợp và tăng cường pressing.

Mbappe có phong độ rất tốt. Ảnh: EFE

Trong những thay đổi mà Alonso thực hiện, Arda Guler trở thành người bạn đồng hành lý tưởng của Mbappe. Pha kiến tạo của tài năng người Thổ Nhĩ Kỳ trong bàn mở tỷ số vào lưới Oviedo là minh chứng.

Với việc thiếu nhân sự có tính sáng tạo ở giữa sân, khi Jude Bellingham còn phải nghỉ thêm vài tuần nữa, Alonso thành công trong việc kéo Guler lùi lại phía sau để tổ chức bóng.

Không bất ngờ nếu Guler lại kiến tạo để Mbappe “nổ súng” trước Mallorca. Trong khi đó, tân binh trẻ Mastantuono có thể được đá chính vai trò tấn công lệch phải của Arda mùa trước.

Như vậy, với cách bố trí này của “Giáo sư” Xabi, Vinicius và Rodrygo sẽ phải cạnh tranh vị trí tấn công cánh phải.

Lực lượng:

Real Madrid: Bellingham, Camavinga, Endrick, Mendy chấn thương.

Mallorca: Nhân sự đầy đủ.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Hujsen, Carreras; Tchouameni, Valverde, Guler; Mastantuono, Mbappe, Vinicius.

Mallorca (3-4-1-2): Roman; Kumbulla, Raillo, Valjent; Morlanes, Darder, Lato, Mojica; Torre; Muriqi, Asano.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 2

Tỷ lệ bàn thắng: 3

Dự đoán: Real Madrid thắng 3-1.