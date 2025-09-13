21h15 ngày 13/9, sân Anoeta:

Real Madrid bước vào vòng 4 La Liga 2025/26 trong bối cảnh nhiều cầu thủ chỉ được nghỉ ngơi thời gian rất ngắn sau kỳ thi đấu quốc tế.

Mục tiêu của Xabi Alonso là cố gắng giúp Real Madrid duy trì phong độ tốt như 3 vòng đấu trước đó, giành trọn vẹn 3 điểm.

Alonso trở lại sân Anoeta. Ảnh: EFE

Chiến thắng trên sân của Real Sociedad sẽ giúp “Los Blancos” duy trì ngôi đầu bảng La Liga, cũng như thêm tự tin cho màn ra mắt Champions League giữa tuần sau – gặp Marseille.

Chấn thương của trung vệ Antonio Rudiger, vì “virus FIFA”, là một đòn giáng mạnh vào Real Madrid.

Xabi Alonso đang cố gắng xoay tua để tiến hành các thử nghiệm, cũng như tránh sự quá tải ngay giai đoạn đầu mùa giải – đặc biệt là khi Real Madrid chỉ có 3 tuần tiền mùa giải.

Đây sẽ là trận đấu đặc biệt đối với Alonso: trở lại thành phố San Sebastian – nơi đặt những nền tảng cho con đường bóng đá của ông.

Alonso chuyển đến San Sebastian năm lên 6 tuổi, chơi bóng ở bãi biển trước khi được Real Sociedad đào tạo. Ông đi từ đội B lên đội một, chuyển sang Liverpool rồi Real Madrid và Bayern Munich.

Sự nghiệp huấn luyện của Alonso cũng bắt đầu từ San Sebastian, với khoảng thời gian dẫn Sociedad B.

Những dấu ấn tại Sociedad B mở đường để Alonso đến Bayer Leverkusen. Ở đó, “Giáo sư” Xabi làm nên lịch sử khi vô địch Bundesliga 2023/24 với thành tích bất bại.

Thành công với Leverkusen đưa Alonso trở lại Bernabeu thay Carlo Ancelotti. Ông đang sớm tạo dấu ấn riêng của mình, từ việc cho phép Kylian Mbappe hoạt động rộng hơn, đến cách biến Arda Guler thành tiền vệ trung tâm.

Mbappe được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng. Ảnh: EFE

Những gì Alonso làm sẽ được thử thách tại Anoeta. Đội chủ nhà Sociedad khởi đầu mùa giải khá kém, không thắng sau 3 vòng đấu và chỉ giành 2 điểm.

Tuy nhiên, chính điều đó khiến Alonso và Real Madrid phải cảnh giác. Giữa lúc khó khăn, Sociedad có thể làm mọi thứ vì bản sắc và niềm kiêu hãnh xứ Basque.

Quá khứ đã thể hiện rõ điều này. “Los Blancos” luôn gặp rất nhiều thử thách khó mỗi khi đối đầu với Sociedad.

Nhiều khả năng Alonso sẽ bố trí hàng công với bộ ba Rodrygo, Mbappe và Vinicius. Trong số này, cầu thủ người Pháp đang đạt phong độ rất tốt từ CLB đến đội tuyển, sẽ dẫn dắt các pha tấn công của Madrid.

Lực lượng:

Sociedad: Oskarsson, Yangel Herrera chấn thương.

Real Madrid: Mendy, Camavinga, Endrick, Rudiger chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Sociedad (4-3-3): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Munoz; Mendez, Gorrotxategi, Marin; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Trent Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouameni, Valverde; Rodrygo, Mbappe, Vinicius.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 1

Tỷ lệ bàn thắng: 2 3/4

Dự đoán: Real Madrid thắng 2-1.