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Kết quả bóng đá hôm nay
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KÊNH TRỰC TIẾP
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VÒNG LOẠI U20 CHÂU Á 2027 - BẢNG C
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06/09 16:00
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U20 Triều Tiên 4-0 U20 Palestine
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TV360
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06/09 19:00
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U20 Việt Nam 1-3 U20 Iran
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TV360
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 3
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06/09 20:00
|Everton 2-2 MU
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FPT Play
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06/09 22:30
|Arsenal 2-1 Chelsea
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 4
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06/09 21:15
|Valencia 0-5 Barcelona
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On Football, SCTV15
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06/09 23:30
|Alaves vs Osasuna
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On Football, SCTV15
|Malaga vs Levante
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On Sports
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07/09 02:00
|Espanyol vs Sevilla
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 3
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06/09 20:00
|Frosinone 3-2 Venezia
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MyTV
|Parma 1-1 Monza
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MyTV
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06/09 23:00
|Bologna vs Sassuolo
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MyTV
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07/09 01:45
|Juventus vs AC Milan
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MyTV
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 2
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06/09 20:30
|Hamburg 0-5 Mainz 05
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06/09 22:30
|E. Frankfurt 1-4 Augsburg
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 3
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06/09 20:00
|Troyes 2-6 Strasbourg
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On Sports News
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06/09 22:15
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Angers 1-2 Rennes
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On Sports News
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07/09 01:45
|Marseille vs Paris FC
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On Sports News
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