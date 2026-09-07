Kết quả bóng đá hôm nay

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VÒNG LOẠI U20 CHÂU Á 2027 - BẢNG C

06/09  16:00

U20 Triều Tiên 4-0 U20 Palestine

TV360

06/09  19:00

U20 Việt Nam 1-3 U20 Iran

TV360

 NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 3

06/09  20:00

 Everton 2-2 MU

FPT Play

06/09  22:30

 Arsenal 2-1 Chelsea

FPT Play

 VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 4

06/09  21:15

 Valencia 0-5 Barcelona

On Football, SCTV15

06/09  23:30

 Alaves vs Osasuna

On Football, SCTV15
Malaga vs Levante

On Sports

07/09  02:00

 Espanyol vs Sevilla

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 3

06/09  20:00

 Frosinone 3-2 Venezia

MyTV
Parma 1-1 Monza

MyTV

06/09  23:00

 Bologna vs Sassuolo

MyTV

07/09  01:45

 Juventus vs AC Milan

MyTV

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 2

06/09  20:30

 Hamburg 0-5 Mainz 05

06/09  22:30

 E. Frankfurt 1-4 Augsburg

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 3

06/09  20:00

 Troyes 2-6 Strasbourg

On Sports News

06/09  22:15

Angers 1-2 Rennes

On Sports News

07/09  01:45

 Marseille vs Paris FC

On Sports News