1. U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng 3 với quá nhiều bất lợi. Danh sách sứt mẻ vì chấn thương và thẻ phạt khiến HLV Kim Sang Sik gần như không còn đủ những quân bài tốt nhất.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc dù không để lại dấu ấn quá đậm nét tại giải, vẫn được đánh giá cao hơn nhờ nền tảng thể lực, thể hình và chiều sâu đội hình.

Thực tế trên sân diễn ra đúng như dự báo. U23 Hàn Quốc kiểm soát thế trận, ép sân liên tục và tạo ra sức ép lớn trong phần lớn thời gian thi đấu. U23 Việt Nam chủ động chơi thấp, chấp nhận nhường thế trận, chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công và các pha bóng cố định.

Nếu như không phải vì U23 Hàn Quốc quá kém cỏi trong khâu dứt điểm (sút gần 30 lần), hay tẻ nhạt trong các tình huống tổ chức tấn công, có lẽ kết quả dành cho đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã khác.

U23 Việt Nam có một trận đấu quả cảm, kiên cường

2. Bỏ qua chuyên môn, xét về cảm xúc, U23 Việt Nam đã mang đến cho người hâm mộ một bữa tiệc mang đầy đủ những yếu tố rất… bóng đá và đáng nhớ.

Đình Bắc kiến tạo để Quốc Việt mở tỉ số trước khi ghi bàn từ một pha đá phạt đẳng cấp tưởng chừng đã mang về chiến thắng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Nhưng rốt cuộc cũng chính số 7 khiến mọi thứ đi theo ngã rẽ khác với tấm thẻ đỏ trực tiếp phải nhận ở phút 86.

Trong hoàn cảnh ấy, việc bị gỡ hoà ở những giây cuối hiệp 2 là điều khó tránh khỏi. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng Văn Bình phải nhận bàn thua, bởi trong 30 phút thời gian hiệp phụ, hàng phòng ngự U23 Việt Nam chống đỡ bằng sự tập trung cao độ, bằng tinh thần lăn xả để kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu.

Ở loạt “đấu súng” cân não, bản lĩnh của U23 Việt Nam được thể hiện rõ rệt. Các cầu thủ thực hiện lượt sút với tâm lý vững vàng hơn, để rồi khép lại trận đấu bằng chiến thắng giàu cảm xúc.

3. Xét một cách sòng phẳng, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng sớm hơn, nếu không có những khoảnh khắc thiếu tập trung ở những giây cuối và tấm thẻ đỏ của Đình Bắc khiến trận đấu bị đẩy vào thế rất khó. Nhưng chính những khó khăn ấy lại làm cho chiến thắng này trở nên đáng nhớ hơn.

Để giành chiến thắng và kết thúc một giải đấu đáng nhớ

Hạng ba không phải là mục tiêu ban đầu, nhưng trong bối cảnh cụ thể của giải đấu, đó là phần thưởng xứng đáng. U23 Việt Nam đã đi một chặng đường dài, đã phơi bày gần như toàn bộ những gì tinh túy nhất, đã trả giá bằng thể lực, chấn thương và cả những bài học đắt giá.

Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại giải đấu theo cách tích cực hơn với sự khẳng định về tinh thần, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của một tập thể khá tài năng của bóng đá Việt Nam.

Với các cầu thủ đây không chỉ là tấm huy chương đồng giải châu lục mà còn là lời khẳng định tất cả đã và đang trưởng thành rất nhanh để sớm xuất hiện trong màu áo tuyển Việt Nam ở tương lai rất gần.

