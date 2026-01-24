HLV Lee Min Sung không giấu được sự tiếc nuối khi U23 Hàn Quốc thúc thủ trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là U23 Việt Nam. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, sự thiếu bình tĩnh trong cách triển khai lối chơi là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại.

“Tôi cảm thấy rất tiếc với kết quả này. Đáng lẽ chúng tôi cần thi đấu bình tĩnh hơn. Khi đối thủ chơi thiếu người, U23 Hàn Quốc cần củng cố và kiểm soát tốt hơn về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, chúng tôi không làm được điều đó”, HLV Lee Min Sung thừa nhận sau thất bại trước U23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026.

U23 Hàn Quốc thất bại trước U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Ở trận đấu này, U23 Hàn Quốc kiểm soát bóng tới 76%, tung ra 32 pha dứt điểm, trong đó có 12 cú sút trúng đích. Trong khi đó, U23 Việt Nam chỉ có 5 lần dứt điểm và 3 trong số đó đi trúng khung thành.

"U23 Hàn Quốc chưa ở trạng thái hoàn thiện. Chúng tôi cần thêm thời gian để tiếp tục phát triển, đặc biệt là về mặt kỹ thuật và sự di chuyển. Chúng tôi để thủng lưới khá dễ dàng, nên tôi không hài lòng với khả năng phòng ngự. Đây là vấn đề mà đội bóng cần cải thiện”, HLV Lee Min Sung nói.

“Nếu có thể phát triển sâu hơn về mặt kỹ thuật, sự di chuyển và tính tổ chức, tôi tin rằng U23 Hàn Quốc sẽ mạnh hơn rất nhiều trong tương lai”, HLV Lee Min Sung chốt lại.

