Trang fanpage FIFA World Cup với hơn 66 triệu người theo dõi, đã gửi đi thông điệp đặc biệt sau chiến thắng đầy bản lĩnh của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2026.

Chỉ với bốn chữ ngắn gọn: “Tinh thần Việt Nam”, FIFA đã khắc họa trọn vẹn hình ảnh một tập thể không khuất phục trước nghịch cảnh.

Dòng trạng thái trên trang FIFA World Cup (Ảnh chụp màn hình)

Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ quốc tế, bởi nó xuất hiện ngay sau một trận đấu giàu cảm xúc, nơi U23 Việt Nam phải chiến đấu trong thế thiếu người, chịu sức ép liên tục nhưng vẫn đứng vững suốt 120 phút (hòa 2-2).

Trên chấm luân lưu, "Những chiến binh Sao vàng" thể hiện bản lĩnh đáng nể, vượt qua U23 Hàn Quốc với tỷ số 7-6 để khép lại giải đấu bằng chiến thắng danh lịch sử.

Thông điệp từ FIFA được xem như lời tán dương cho tinh thần chiến đấu, ý chí và sự đoàn kết của U23 Việt Nam. Không chỉ là kết quả của một trận tranh hạng Ba, chiến thắng ấy còn phản ánh sự trưởng thành rõ rệt của bóng đá trẻ Việt Nam trên sân chơi châu lục.

Việc FIFA lựa chọn cụm từ “Tinh thần Việt Nam” cũng mang ý nghĩa biểu tượng, gợi nhắc đến hình ảnh những đội tuyển Việt Nam luôn thi đấu với khát vọng lớn hơn giới hạn thực lực.

Đó là thứ tinh thần đã giúp U23 Việt Nam đứng dậy sau thất bại, chiến đấu đến giây cuối cùng và để lại dấu ấn đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

