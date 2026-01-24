Trang fanpage AFC Asian Cup đã dành những lời ngợi khen đặc biệt cho U23 Việt Nam sau chiến thắng quả cảm trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2026.

Với thông điệp ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa: “Tấm huy chương dành cho sự kiên cường của U23 Việt Nam”, AFC đã khắc họa trọn vẹn hành trình đầy cảm xúc của các chàng trai áo đỏ.

Sự kiên cường của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc được đền đáp xứng đáng - Ảnh: AFC

Bài đăng đi kèm loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc U23 Việt Nam chiến đấu không biết mệt mỏi suốt 120 phút, từ những pha tranh chấp quyết liệt, những tình huống lăn xả của hàng phòng ngự cho tới giây phút nghẹt thở trên chấm luân lưu.

Đó là trận đấu mà U23 Việt Nam phải đối diện sức ép khủng khiếp từ đối thủ hàng đầu châu lục, thậm chí chơi thiếu người trong phần lớn thời gian, nhưng vẫn giữ được sự tập trung và niềm tin đến phút cuối cùng.

AFC đánh giá cao cách U23 Việt Nam không buông xuôi sau bàn gỡ muộn, tiếp tục đứng vững trong hiệp phụ và thể hiện bản lĩnh đáng nể ở loạt sút 11m.

Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc không chỉ mang ý nghĩa về mặt thứ hạng, mà còn là lời khẳng định cho tinh thần, ý chí và sự trưởng thành rõ rệt của bóng đá trẻ Việt Nam.

Thông điệp từ AFC vì thế được xem như một “tấm huy chương tinh thần”, tôn vinh nỗ lực, khát vọng và lòng quả cảm của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại giải đấu năm nay.

