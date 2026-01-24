U23 Việt Nam đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong mắt người hâm mộ Thái Lan sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2026.

Trên các diễn đàn bóng đá xứ chùa vàng, nhiều CĐV bày tỏ sự nể phục trước cách thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng dậy mạnh mẽ sau thất bại nặng nề ở bán kết.

Thanh Nhàn ăn mừng quả 11m quyết định đánh bại U23 Hàn Quốc - Ảnh: Ted Trần

Một CĐV Thái Lan viết đầy cảm xúc: “U23 Việt Nam quá hay, họ biết cách đứng dậy sau trận thua Trung Quốc. Điều này rất đáng khen ở một đội bóng trẻ.”

Bình luận khác nhận xét: “U23 Việt Nam vừa đá hay lại vừa bản lĩnh, tôi thực sự ngưỡng mộ cách họ thi đấu trước Hàn Quốc.”

Nhiều ý kiến tỏ ra bất ngờ trước sự lột xác của đội bóng áo đỏ. “Tôi không nhận ra đây là U23 Việt Nam. Thua đậm Trung Quốc nhưng ngay lập tức đứng dậy mạnh mẽ,” một CĐV Thái Lan chia sẻ.

Một người khác đồng tình: “Bóng đá trẻ là như vậy, mỗi trận rất khác nhau. Việt Nam đã biết cách quên đi thất bại để chơi trận hay nhất.”

Thủ thành Cao Văn Bình trở thành người hùng của U23 Việt Nam với pha cản phá penalty quyết định - Ảnh: Ted Trần

Không ít CĐV đánh giá cao tinh thần thi đấu khi U23 Việt Nam chỉ còn 10 người nhưng vẫn kiên cường kéo đối thủ vào loạt luân lưu. “Đá thiếu người mà vẫn bình tĩnh, bản lĩnh như vậy thật đáng nể,” một bình luận viết.

Những phản hồi tích cực từ CĐV Thái Lan cho thấy U23 Việt Nam không chỉ giành hạng Ba, mà còn giành được sự tôn trọng lớn trong khu vực, khẳng định sự trưởng thành và tiềm năng của bóng đá trẻ Việt Nam.

