Không được phép chủ quan

Thái Lan thua 0-2 ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, nhưng không có nghĩa tuyển Việt Nam đã chắc đoạt được cúp vàng. Nói như HLV Anthony Hudson, Thái Lan không tới Hà Nội để chơi, mà làm việc nghiêm túc, thi đấu hết khả năng nhằm lật ngược tình thế.

Trên thực tế, 2 bàn chưa phải là một khoảng cách quá lớn, và Thái Lan có quyền hy vọng. Đội bóng xứ Chùa vàng có thể tính đến kịch bản ghi bàn mở tỷ số sớm, gây áp lực với tuyển Việt Nam, ít nhất là kéo trận đấu tới hiệp phụ và luân lưu.

Tuyển Thái Lan gặp nhiều bất lợi. Ảnh: S.N

Thái Lan vẫn là đội bóng đẳng cấp, nhưng từ tuyên bố tới kết quả là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mọi thứ đang chống lại Thái Lan trong chuyến làm khách tại Mỹ Đình.

Đối thủ số 1 của tuyển Việt Nam trong khu vực, đang gặp vấn đề nghiêm trọng về thể lực. HLV Anthony Hudson thừa nhận đây là điều mà ông lo lắng nhất. Bên cạnh đó, việc để thua trắng 2 bàn trên sân nhà khiến Thái Lan chịu nhiều chỉ trích. Các cầu thủ sang Việt Nam với một tâm lý nặng nề, và không phải ai cũng tin rằng họ có thể thắng ngược trong trận chung kết lượt về.

Về phía tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang Sik dành sự tôn trọng cao nhất với đối thủ. Tâm lý chủ quan không được phép xuất hiện, thay vào đó là tập trung cao nhất, chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để tiếp đón Thái Lan.

Tiếp tục chiếm lĩnh ngôi vương

Thái Lan chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với tuyển Việt Nam, tuy nhiên đây là trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang Sik đang nắm cửa thắng rất cao, nếu như thi đấu đúng sức.

Trong bóng đá không nói trước được điều gì, đặc biệt ở một trận chung kết căng thẳng với đối thủ được xem là kình địch. Nhưng ngoài lợi thế dẫn trước 2 bàn, có sự cổ vũ của khán giả, tuyển Việt Nam cũng được đánh giá cao hơn về nhiều mặt so với Thái Lan.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục ở trận lượt đi. Ảnh: V.A

Về lực lượng, trong tay HLV Kim Sang Sik sở hữu dàn cầu thủ chất lượng đang đạt phong độ cao. Điều này giúp chiến lược gia người Hàn Quốc vừa xoay tua để giữ sức, vừa tạo nên bất ngờ cho đối thủ trong mỗi trận đấu.

So với trận lượt đi, HLV Kim Sang Sik khả năng có một số điều chỉnh về đội hình trong trận tiếp đón Thái Lan ở lượt về. Trong khu gỗ, Patrik Lê Giang được "mặc định" suất bắt chính. Bộ ba trung vệ của tuyển Việt Nam là Xuân Mạnh, Thành Chung và Văn Hậu chơi tốt ở trận lượt đi, tiếp tục được sử dụng. Hai bên cánh của đội chủ nhà sẽ là Văn Vĩ và Tiến Anh với khả năng lên công, về thủ, tạt bóng tốt.

Hàng tiền vệ của tuyển Việt Nam ngoài Hoàng Đức và Thành Long, Tài Lộc hoặc Hai Long có thể đá chính, trong khi Quang Hải cho thấy sự nguy hiểm khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Trên hàng công, Đình Bắc khả năng vào sân ở hiệp 2, trong khi Xuân Son và Hoàng Hên đá chính. Vai trò của Xuân Son ngoài nhiệm vụ săn bàn, còn phải phá sức các hậu vệ Thái Lan để HLV Kim Sang Sik tung những quân bài chiến thuật quan trọng vào sân như trận lượt đi, tạo sự khác biệt.

Lịch sử đang chờ tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình. Ảnh: V.A

Nhìn chung, tuyển Việt Nam phải chơi thận trọng, bởi chỉ cần Thái Lan có một bàn thắng, mọi chuyện sẽ trở nên rất phức tạp. Nhiệm vụ giữ sạch mành lưới thậm chí còn quan trọng hơn là ghi bàn ở trận đấu này.

Nhưng ngay cả khi đối đầu với một Thái Lan chơi không còn gì để mất, tuyển Việt Nam có đủ phương án, bản lĩnh để kiểm soát thế trận, giành chiến thắng. Hàng triệu CĐV Việt Nam đang rất chờ đợi khoảnh khắc thầy trò Kim Sang Sik đánh bại đối thủ, nâng Cúp vô địch tại Mỹ Đình, làm nên lịch sử lần đầu bảo vệ ngôi vương.

Trận tuyển Việt Nam vs Thái Lan lăn bóng vào lúc 20h ngày 26/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Patrik Lê Giang, Xuân Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Vĩ, Tiến Anh, Hoàng Đức, Thành Long, Tài Lộc, Hoàng Hên, Xuân Son.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn