Tối 20/8, CAHN khởi đầu chiến dịch Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26 với chuyến làm khách trước BG Pathum. Sau thành tích Á quân, đội bóng ngành công an quyết tâm đổi màu huy chương ở mùa giải năm nay.

Trước trận gặp BG Pathum, CAHN "làm nóng" mùa giải mới với Siêu Cúp Quốc gia và trận hòa 1-1 với Thể Công Viettel ở V-League. HLV Polking khẳng định ông và các học trò có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng để chinh phục các mục tiêu.

CAHN sở hữu một đội hình chất lượng, có chiều sâu. Bên cạnh đó, việc HLV Polking từng có nhiều năm làm việc tại Thái Lan và rất hiểu bóng đá xứ Chùa vàng, là cơ sở để diện Việt Nam giành một kết quả tốt trước BG Pathum.

CAHN quyết đánh bại BG Pathum trên sân khách. Ảnh: S.N

"Tôi luôn nói rằng mình có trong tay một đội hình chất lượng cùng với tinh thần tốt kể từ sau trận tranh Siêu Cúp. Chúng tôi có màn trình diễn rất tốt ở Cúp CLB Đông Nam Á mùa giải trước và muốn làm tốt hơn nữa ở năm nay. Chính vì vậy CAHN quyết tâm có được một khởi đầu tốt", HLV Polking tự tin nói.

Bên kia chiến tuyến, BG Pathum giành vị trí thứ 3 trên BXH Thai-League cũng cho thấy vọng lớn. Sức mạnh của họ đến từ một tập thể đồng đều, được đầu tư bài bản và sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia. Cũng như CAHN, BG Pathum khởi đầu mùa giải với một trận hòa.

Trong đội hình của BG Pathum, Chanathip chính là cái tên đáng chú ý nhất. Màn đối đầu giữa tuyển thủ người Thái Lan và Quang Hải sẽ là tâm điểm của trận đấu.

Cuộc đọ sức CAHN vs BG Pathum diễn ra vào lúc 19h00 ngày 20/8 trên SVĐ True BG, Thái Lan.