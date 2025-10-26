Nữ sinh khoe sắc tại giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội
Dàn nữ sinh xinh đẹp của hơn 100 trường THPT tại Hà Nội hâm nóng ngày khai mạc giải bóng đá học sinh Thủ đô 2025.
HAGL nhiều khả năng kéo dài kỷ lục không thắng ở V-League, trong trận tiếp đón Thể Công Viettel, lúc 17h ngày 26/12.
U22 Việt Nam đang sở hữu hàng công "trong mơ" cho chiến dịch săn vàng SEA Games 33, nhưng còn phải chờ xem HLV Kim Sang Sik tận dụng thế nào.
Tân binh Đỗ Hoàng Hên ghi bàn đầu tiên đem về chiến thắng kịch tính 3-2 cho Hà Nội FC trên sân của Becamex TPHCM, thuộc vòng 8 LPBank V-League, tối 25/10.