bong da hoc sinh 13.JPG
Sáng 26/10, gần 3.000 cầu thủ cùng đông đảo thầy cô giáo, học sinh và các CĐV đến từ 125 trường, tham dự Lễ khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2025.
bong da hoc sinh 2.JPG
Tại Lễ khai mạc, các nữ sinh cầm biển đại diện trường luôn gây sự chú ý đặc biệt.
bong da hoc sinh 8.JPG
Các nữ sinh Hà Nội không chỉ học giỏi mà còn rất xinh đẹp.
bong da hoc sinh 10.JPG
Vẻ đẹp trong trẻo, đáng yêu của nữ sinh Thủ đô.
bong da hoc sinh 3.JPG
Tuổi học trò là lứa tuổi đẹp đẽ và trong sáng nhất trong cuộc đời mỗi con người.
bong da hoc sinh 5.JPG
Nữ sinh cầm biển trường Marie Curie Long Biên xinh đẹp trong tà áo dài trắng.
bong da hoc sinh 4.JPG
"Để duy trì bền bỉ một giải bóng đá phong trào suốt 1/4 thế kỷ là nỗ lực rất lớn của nhiều thế hệ những người làm báo An ninh Thủ đô", đại diện BTC phát biểu.
bong da hoc sinh 6.JPG
BTC giải chúc các đội bóng thi đấu đẹp, cống hiến với tinh thần fair-play.
bong da hoc sinh 12.JPG
Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao uy tín bậc nhất của học sinh phổ thông Hà Nội, mà còn là cái nôi nuôi dưỡng tình yêu bóng đá nói chung và thể thao nói riêng cho bao thế hệ học trò. 
bong da hoc sinh 14.JPG
Sau mỗi năm, giải lại có kỷ lục mới về số đội tham dự.
bong da hoc sinh 1.jpg
BTC trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự.
bongda hoc sinh.jpg
Ngay sau Lễ khai mạc, giải đấu bước vào những trận mở màn kịch tính.
bong da hoc sinh 9.jpg
Các đội được chia vào 32 bảng. Trong đó, 29 bảng có bốn đội và 3 bảng có ba đội. Các đội đá vòng tròn một lượt chọn hai đội Nhất, Nhì vào giai đoạn 2 (64 đội). 