Một bản danh sách không mới

Nhìn vào danh sách U23 Việt Nam mới công bố có thể thấy HLV Kim Sang Sik đặt trọn niềm tin vào bộ khung vừa cùng ông đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á.

Những cái tên đã được định hình và thi đấu cùng nhau trong suốt giải đấu khu vực tiếp tục được trao cơ hội. Sự góp mặt của Trần Thành Trung là điểm nhấn duy nhất. Tiền vệ Việt kiều là bổ sung cần thiết cho bài toán sáng tạo nơi tuyến giữa, thay vì dấu hiệu thể hiện cho một cuộc cách mạng nhân sự.

Trần Thành Trung là nhân tố mới duy nhất của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á

Cách chọn người này khiến mọi người có thể cảm thấy HLV Kim Sang Sik quá an toàn, thậm chí là bảo thủ khi không trao cơ hội cho những nhân tố mới tiềm năng khác.

Trong bối cảnh V-League đã khởi tranh và một vài gương mặt trẻ cũng đã bắt đầu để lại dấu ấn, việc "đóng khung" đội hình với những con người cũ có thể bị xem là một bước đi thiếu đột phá.

Tuy nhiên, để hiểu được quyết định của ông Kim, cần phải nhìn vào bối cảnh và áp lực mà U23 Việt Nam đang phải đối mặt.

Sự cẩn trọng có tính toán

Đặt dấu hỏi “Vì đâu HLV Kim Sang Sik bảo thủ?” cũng chính là tìm câu trả lời từ bối cảnh thực tế. Thứ nhất, SEA Games 2025 diễn ra ngay sau vòng loại U23 châu Á, đây là sân chơi mà bóng đá Việt Nam luôn đặt mục tiêu giành huy chương.

Chính vì thế việc có một tập thể ổn định là yêu cầu tiên quyết. HLV Kim Sang Sik cần một đội hình đã quen thuộc, sẵn sự ăn ý để hướng đến hai nhiệm vụ quan trọng gần kề.

Nhưng có thể hiểu khi ông Kim Sang Sik khó mạo hiểm

Thứ hai, vòng loại U23 châu Á diễn ra tại Phú Thọ vào tháng 9 tới không cho phép HLV Kim Sang Sik có nhiều thời gian thử nghiệm. Chỉ với vài ngày hội quân, việc triệu tập nhiều gương mặt mới là một canh bạc mạo hiểm, bởi các cầu thủ sẽ không đủ thời gian hòa nhập, làm quen với triết lý và tạo ra sự kết dính cần thiết với toàn đội.

Đặc biệt, thể thức giải đấu khiến áp lực gia tăng: chỉ có đội đứng đầu bảng mới chắc chắn giành vé đi tiếp, nên trong bối cảnh này sự an toàn trong lựa chọn nhân sự trở thành phương án hợp lý nhất.

Có thể nói, sự “bảo thủ” của HLV Kim Sang Sik không đơn thuần thiếu dũng cảm đổi mới, mà là sự tính toán chắc chắn cho những mục tiêu ngắn hạn nhưng vô cùng quan trọng đối với bản thân thuyền trưởng người Hàn Quốc lẫn bóng đá Việt Nam.

Cái mới có thể chưa đến ngay, nhưng điều người hâm mộ chờ đợi là ở cách mà HLV Kim Sang Sik khai thác, nâng cấp tập thể hiện tại để biến sự “cũ kỹ” thành sức mạnh thực sự, đủ sức cạnh tranh không chỉ tại VCK châu Á (nếu lấy vé) hay SEA Games vào cuối năm nay.