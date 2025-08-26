“Tôi xin được khép lại một chặng đường với nhiều thành công, tình bạn và vô số khoảnh khắc khó quên. Từng được cống hiến cho màu cờ sắc áo của Bulgaria luôn là niềm vinh dự và đặc ân lớn lao đối với tôi. Xin gửi lời cảm ơn vì sự ủng hộ, vì những kỷ niệm và vì tất cả”, Trần Thành Trung viết trên trang cá nhân.

Trước khi về Việt Nam, Thành Trung là gương mặt quen thuộc ở các cấp đội tuyển trẻ Bulgaria, từ U17 đến U21, và từng được các tuyển trạch viên Barcelona đánh giá cao trong nhóm tiền vệ triển vọng của châu Âu.

Trần Thành Trung có 2 trận đấu cho Ninh Bình tại V-League 2025/26. Ảnh: Xuân Thủy

Trong ngày 25/8, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách tập trung đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại U23 châu á 2026 được tổ chức trên sân nhà. Trong số 24 cái tên, Trần Thành Trung là người nhận được sự chú ý đặc biệt.

Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do), sinh năm 2005 tại Bulgaria trong gia đình người Việt, hiện mang hai quốc tịch Việt Nam và Bulgaria. Anh trưởng thành từ lò đào tạo CSKA Sofia, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013 và từng khoác áo đội một Slavia Sofia tại giải VĐQG Bulgaria trước khi trở về đầu quân cho CLB Ninh Bình tại V-League.

Cầu thủ cao 1m75, thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm ra sân 31 trận, ghi 2 bàn thắng và có 1 kiến tạo trong mùa giải 2024/25. Với phong cách chơi thiên về kiểm soát và phòng ngự, Thành Trung còn lọt vào nhóm 5 cầu thủ trẻ có số lần đánh chặn nhiều nhất tại các giải VĐQG châu Âu (ngoại trừ 5 giải hàng đầu).

U23 Việt Nam hội quân và tập luyện tại Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 30/8. Tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, thầy trò HLV Kim Sang Sik lần lượt gặp U23 Bangladesh (3/9), U23 Singapore (6/9) và U23 Yemen (9/9).