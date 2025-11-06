Sau khi hòa đáng tiếc trước Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc), CAHN tiếp tục bất phân thắng bại khi tiếp đón Macarthur FC ở lượt trận thứ 3 bảng E, vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26.

Hiện tại, sau 3 lượt trận, CAHN đang tạm dẫn đầu với 5 điểm (1 thắng, 2 hòa, hiệu số +3), hơn Macarthur FC (xếp thứ 3) và Tai Po (Hong Kong - Trung Quốc) 1 điểm, trong khi Bắc Kinh Quốc An đứng cuối với 2 điểm.

Để có lợi thế trong cuộc đua giành quyền đi tiếp, CAHN phải đánh bại Macarthur FC trong chuyến làm khách lần này. Đây là nhiệm vụ có thể hoàn thành được nếu đoàn quân của HLV Polking chơi đúng phong độ.

CAHN quyết giành chiến thắng trên sân khách. Ảnh: S.N

Thực tế ở hai trận gần nhất ở bảng E, CAHN đều xứng đáng có 3 điểm trọn vẹn. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung và mắc sai lầm khiến họ phải trả giá.

Tu nhiên, đội bóng của HLV Polking vẫn có quyền tự quyết số phận. Nếu thắng Macarthur FC, họ mở toang cánh cửa đi tiếp vào vòng trong tại sân chơi châu lục.

Với những gì đã thể hiện trong trận lượt đi, CAHN không hề e ngại Macarthur FC. Nhưng như đã đề cập, đoàn quân của HLV Mano Polking cần thi đấu tập trung, tránh nhưng sai sót không đáng có, bên cạnh việc phải cải thiện hiệu suất ghi bàn.

Trong 5 trận gần nhất ở mọi đấu trường, CAHN bất bại, cho thấy sự ổn định về phong độ. Dù trận này Nguyễn Filip khó có thể thi đấu vì chấn thương cơ háng, nhưng HLV Polking có sẵn phương án thay thế.

Trước đối thủ chỉ ghi được 1 bàn trong 4 trận gần đây, hàng phòng ngự của CAHN rất tự tin có thể ngăn cản các chân sút của Macarthur FC, đồng thời sẵn sàng có những tình huống phản công nhanh để kết liễu đối phương.

Trận CAHN vs Macarthur FC lăn bóng lúc 14h45 ngày 6/11, tại SVĐ Campbelltown (Australia).