Mạnh tay với FAM

Sau khi Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA giữ nguyên án phạt 350.000 franc Thụy Sĩ đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch, làn sóng phẫn nộ tại đất nước có diện tích đứng thứ 5 Đông Nam Á không còn dừng ở mức người hâm mộ.

Lần đầu tiên, các cơ quan nhà nước bắt đầu vào cuộc, đòi hỏi FAM phải chịu trách nhiệm toàn diện.

Theo New Straits Times, Ủy ban Khiếu nại và Liêm chính (EAIC) đã thành lập một tổ công tác đặc biệt để điều tra độc lập vụ việc, nhất là quá trình FAM nộp hồ sơ công dân cho các cầu thủ gốc Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan.

Tổ công tác đặc biệt sẽ điều tra FAM. Ảnh: NSTP

EAIC nhấn mạnh cuộc điều tra này sẽ “không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào”, ám chỉ nỗi lo về khả năng bao che trong hệ thống thể thao quốc gia.

Đồng thời, EAIC cũng giải thích nguyên nhân thành lập tổ điều tra độc lập “vì vấn đề này liên quan đến lợi ích công cộng và sự toàn vẹn của quốc gia ở cấp độ quốc tế”.

Không dừng lại ở đó, Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) ra tuyên bố mạnh mẽ, yêu cầu FAM giải trình công khai và chịu trách nhiệm trước công chúng.

Bộ ủng hộ hoàn toàn cuộc điều tra độc lập, coi đây là cách duy nhất để lấy lại uy tín cho nền bóng đá Malaysia.

“Người dân có quyền biết sự thật. Bóng đá quốc gia không thể bị tổn thương thêm vì thiếu minh bạch”, người phát ngôn KBS nói.

Thận trọng để tránh FIFA phạt thêm

Bộ trưởng Hannah Yeoh cho biết mặc dù trách nhiệm giải trình là rất quan trọng, nhưng KBS phải hành động thận trọng để tránh vi phạm các điều lệ của FIFA, trong đó nghiêm cấm sự can thiệp chính trị vào các vấn đề bóng đá.

Indonesia là bài học để Malaysia xử lý vấn đề FAM một cách minh bạch, hợp lý và theo các quy định của FIFA.

Năm 2015, Bộ thể thao Indonesia can thiệp vào vấn đề của liên đoàn (PSSI), dẫn đến án phạt nặng từ FIFA: cấm tham gia vào các hoạt động quốc tế trong một năm (bị loại khỏi vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019).

Án phạt của FIFA, xuất phát từ việc FAM bị cáo buộc sử dụng tài liệu giả về gốc gác cầu thủ, không chỉ khiến Malaysia mất điểm quốc tế mà còn châm ngòi cho cuộc khủng hoảng lòng tin chưa từng có.

Bóng đá Malaysia đối mặt nhiều khó khăn vì bê bối nhập tịch. Ảnh: VFF

Nhiều nghị sĩ, trong đó có Satees Muniandy, đã gửi đơn tới Bộ Tư pháp Brazil và các nước liên quan để yêu cầu điều tra hình sự, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

FAM hiện khẳng định “sẽ hợp tác đầy đủ” và “chờ kết quả điều tra”, nhưng trong con mắt công chúng, mọi lời biện minh đều trở nên vô nghĩa.

Ngay cả các cơ quan đại diện cầu thủ cũng quay lưng lại với FAM sau khi FIFA giữ nguyên án phạt.

Effendi Jagan Abdullah, một trong những đại diện cầu thủ nổi tiếng nhất Malaysia, thẳng thắn: “FAM có trách nhiệm kiểm tra lý lịch của cầu thủ khi họ được giới thiệu.

Cần phải có sự thẩm định kỹ lưỡng trước khi nộp đơn lên FIFA. Nếu có bất kỳ hành vi sai trái nào từ người đại diện, bạn có thể khiếu nại lên FIFA. Từ đó, FIFA sẽ có những hành động thích hợp”.

Nói cách khác, nhóm môi giới cầu thủ hoàn toàn phủi tay khi ban đầu chính họ đưa các cầu thủ nhập tịch này đến với FAM. Tất cả đang chống lại cơ quan quản lý bóng đá Malaysia.