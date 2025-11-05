Bóng đá Malaya tiếp tục bị FIFA điều tra

Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John chỉ ra, dù FIFA đã có phán quyết cuối cùng sau đơn kháng cáo của FAM liên quan vụ làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch, nhưng mọi chuyện chưa phải đã dừng lại ở đó.

FIFA tiếp tục điều tra về tư cách 7 cầu thủ khi đại diện chơi cho tuyển Malaysia. Ảnh: NST

Ông cho biết, thực tế bóng đá Malaysia đang phải đối mặt với cuộc điều tra khác từ LĐBĐ thế giới (FIFA) – về tư cách thi đấu của các cầu thủ ngoại khi đại diện khoác áo cho ‘Harimau Malaya’.

“Chúng ta phải hiểu rằng, FAM đang phải đối mặt với 2 vụ việc – một vụ liên quan đến việc làm giả hồ sơ và vụ còn lại hiện đang được Tòa án FIFA xem xét”, New Straits Times trích lời ông Datuk Seri Windsor Paul John.

Quan chức AFC nói rõ hơn: “Vụ việc này liên quan đến tư cách thi đấu của các cầu thủ đại diện cho cho tuyển Malaysia. Hội đồng đang tiến hành điều tra sâu hơn về vấn đề này.

Khi Tòa án FIFA đưa ra phán quyết cuối cùng, và cả khả năng vụ việc được đưa lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) thì khi đó AFC mới có thể xem xét các bước xử lý”.

Hiện FAM đang đối mặt với 3 kịch bản có thể xảy ra: giữ nguyên án phạt, giảm nhẹ hoặc tăng lên. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào các tài liệu được nộp lên và mức độ Tòa án xem xét liệu có thực sự FAM không chủ đích gian lận trong quá trình đăng ký 7 cầu thủ trên hay không.

Theo ông Paul John, quá trình này dự kiến sẽ mất nhiều thời gian vì mỗi giai đoạn đều cần được xem xét kỹ lưỡng, nhất là nếu FAM tiếp tục kháng cáo lên CAS.

“Vì vậy, FAM và 7 cầu thủ liên quan sẽ phải trải qua thêm nhiều thủ tục nữa và kháng cáo bị bác bỏ chưa phải là đã khép lại”.

Mây đen bao phủ tuyển Malaysia quanh chiến dịch Asian Cup

Báo Malaysia mô tả 'mây đen bao phủ' chiến dịch Asian Cup 2027 của tuyển Malaysia, với nguy cơ bị trừ 6 điểm, đồng nghĩa mất ngôi đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 vào tay tuyển Việt Nam

New Straits Times nhìn thấy tương lai u ám của tuyển Malaysia sau phán quyết giữ nguyên án phạt của FIFA. Tờ này mô tả “mây đen bao phủ” đội nhà quanh chiến dịch Asian Cup 2027, với nguy cơ ‘toang’ hiển hiện trước mặt.

“Tuyển Malaysia phải đối diện với nỗi thẹn mất vị trí đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027, sau khi FIFA bác đơn kháng cáo của FAM.

Sau 4 trận đấu, Malaysia được 12 điểm, đứng nhất bảng. Tuy nhiên, giờ đây họ có thể bị hủy kết quả các trận thắng Nepal (2-0) và Việt Nam (4-0), bị xử thua ngược 0-3.

Chỉ đội nhất bảng mới giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2027, diễn ra tại Saudi Arabia.

Sau khi FAM thực hiện hết các quyền kháng cáo (gồm cả lên CAS – PV), AFC sẽ xem xét có xử tuyển Malaysia thua ngược Nepal và tuyển Việt Nam hay không”.

Trường hợp Malaysia bị trừ 6 điểm, khi đó tuyển Việt Nam (đang có 9 điểm) sẽ đứng nhất bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Chiến dịch vòng loại cuối sẽ còn 2 trận đấu nữa, trong đó các học trò của HLV Kim Sang Sik gặp Lào trong tháng 11 này (18/11) và tái đấu Malaysia vào 31/3 năm sau.