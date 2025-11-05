Do chưa đủ điều kiện theo quy định của FIFA về thời gian cư trú (cần đến tháng 12/2025 mới đủ 5 năm liên tục sinh sống tại Việt Nam), cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) phải chờ tới đầu năm 2026 mới có thể ra mắt ĐTQG Việt Nam.

Tuy nhiên, ngay trong đợt tập trung tới chuẩn bị cho trận gặp Lào tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, tiền vệ Hà Nội FC vẫn có thể được HLV Kim Sang Sik triệu tập.

Hoàng Hên khát khao được khoác áo ĐTQG. Ảnh: S.N

Chính chiến gia người Hàn Quốc là người đề xuất với VFF về việc hỗ trợ để Đỗ Hoàng Hên nhập tịch, nhằm có thêm một sự lựa chọn chất lượng cho tuyển Việt Nam.

Việc HLV Kim Sang Sik gọi Đỗ Hoàng Hên nhằm giúp cầu thủ nà sớm làm quen với không khí đội tuyển, hiểu về triết lý của mình, nhằm chuẩn bị cho trận quyết đấu với Malaysia vào tháng 3 năm sau.

Sau khi ra sân với tư cách nội binh ở V-League trong màu áo Hà Nội FC, Hoàng Hên chơi ngày một tốt hơn. Ở trận gặp Becamex TP.HCM tại vòng 8, cầu thủ mang áo số 11 là người lập công nâng tỉ số lên 2-1 cho đội bóng Thủ đô, đóng góp lớn vào chiến thắng chung cuộc (3-2). Hôm qua, Hoàng Hên lập cú đúp, giúp Hà Nội FC đả bại PVF CAND 4-0.

Chuyên môn của Hoàng Hên là không phải bàn cãi nhiều, và cầu thủ nhập tịch này sẽ càng có giá trị ở tuyển Việt Nam khi sát cánh cùng người đồng đội cũ Nguyễn Xuân Son.

Hoàng Hên chơi rất ăn ý với Xuân Son khi cùng khoác áo Nam Định. Ảnh: S.N

HLV Kim Sang Sik rõ ràng đang rất chờ đợi màn tái ngộ của 2 cầu thủ đẳng cấp này ở cấp ĐTQG, và vì thế việc ông triệu tập Hoàng Hên lên tuyển Việt Nam để trực tiếp quan sát, đánh giá, không phải là điều gì bất ngờ. Ở chiều ngược lại, đây là cơ hội ghi điểm với cầu thủ người Brazil.

Ở một khía cạnh khác, sự xuất hiện của Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam tăng tính cạnh tranh, trong bối cảnh một số trụ cột thiếu khát khao cống hiến như đã thấy ở hai trận thắng Nepal hồi tháng 10.

Theo kế hoạch, danh sách tuyển Việt Nam được HLV Kim Sang Sik công bố trong tuần này. Ngay sau vòng 11 V-League, tuyển Việt Nam hội quân tại Hà Nội, có ít ngày tập luyện tại Phú Thọ trước khi di chuyển sang Lào vào ngày 15/11.