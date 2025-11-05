Theo đánh giá của giới chuyên môn, tuyển futsal Việt Nam có cơ hội đi tiếp khi chỉ phải cạnh tranh với Thái Lan. Trong khi đó, hai đối thủ Kuwait và Lebanon đều vừa sức.

VCK futsal châu Á 2026 diễn ra từ ngày 27/1 đến 7/2/2026 tại Jakarta, Indonesia. Giải quy tụ 16 đội tuyển mạnh nhất châu lục, chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào tứ kết. Từ vòng tứ kết, các trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp.

Tuyển futsal Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ thở. Ảnh: VFF

Hiện tại, tuyển futsal Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho SEA Games 33, với 20 cầu thủ có phong độ tốt nhất được triệu tập. Ngay sau khi kết thúc giải đấu khu vực, thầy trò HLV Diego Giustozzi dồn sức cho VCK futsal châu Á 2026.

Tại đấu trường châu Á, tuyển futsal Việt Nam từng tạo tiếng vang lớn khi lọt vào bán kết năm 2016, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự FIFA Futsal World Cup.